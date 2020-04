Teletrabajo y Home Office. Y después del Covid-19 ¿qué?

Por: Ariadna Rousaud

Desde: diario design

Fotografía: diariodesign

El confinamiento que estamos viviendo desde el pasado 13 de marzo ha supuesto un “reset” en todos los sentidos. Nos ha obligado a reinventarnos, especialmente en el mundo laboral. Las empresas buscan fórmulas alternativas para seguir adelante, basadas en el canal digital. Los autónomos y empleados han cambiado el chip para adaptarse al teletrabajo y a la home office. Pero, ¿qué ocurrirá cuando volvamos a nuestras oficinas y co-workings? ¿Será lo mismo? Se lo preguntamos a Elvira Muñoz Beraza.

Elvira Muñoz Beraza es Directora de Workplace Strategy en AECOM, la prestigiosa firma internacional de arquitectura, ingeniería y consultoría. Están especializados en el desarrollo de entornos de trabajo innovadores; entre sus proyectos destacan las oficinas de Sony, El País o Prosegur en Madrid, las de Microsoft en Barcelona y Accenture en varias localidades (Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Johanesburgo…). Además, Elvira Muñoz es también la Directora del Master in Strategic Design of Space del IE School of Architecture and Design de Madrid. Hablamos con ella para que nos acerque a lo que vendrá después del Covid-19.

