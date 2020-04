Habitar en la era del inconsciente: 22 píldoras de conciencia para vivir de forma atípica en nuestra tierra

Por: ATIPICAL arquitectura y bioconstruccion (Estudio de Arquitectura y Constructura BIO)

“La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.”

Albert Einstein

A ti, inconformista, que buscas eternamente respuestas y mejorar día a día.

Seguramente no me conoces, y no importa, pero llevo tiempo investigando en materias que a primera vista parecen extracientíficas, pero que experiencialmente las he vivido muy ciertas. Así que con mucho afán de dar evidencia científica a cuestiones pseudocientíficas he encontrado grandes verdades fundamentadas con premios Nobel de Fisiología, Medicina, Biología, (cómo el gran Eric Kandel, con su libro “la era del Inconsciente” que ha detonado el arranque) y que son cuestiones que han potenciado mi inteligencia intuitiva, mi percepción y mi saber hacer, cambiando muchas formas de entender el mundo, desde otro punto de vista, menos convencional, más radical, más comprometido y más creedor. Mucho más emocional, aprendiendo a usar más parte del cerebro que no sólo ese 10%, no me conformaba, y buscando..encontré la leche de cosas..!

Isaac Asimov, hace 100 años, ya estaba inmerso en estos campos , aunque es más conocido por sus novelas que por sus artículos científicos, fue un gan científico interdisciplinar.

Han sido, y son, muchos años de búsqueda en campos de ramas diversas pero siempre centradas en el habitar, ya que como doctora arquitecta, me interesaban profundamente, y siento la necesidad de compartirlo, no puedo quedarme esta información!…

Así que desde nuestro estudio-bioconstructora Atipical, cerrado parcialmente por cuarentena… y preguntándonos cómo podíamos aportar algo, con lo que sabemos, con lo que sabemos hacer, y confinados, …. para que esta cuarentena se convierta en una oportunidad de crecimiento, de ser mejores personas, de hacer las cosas mejor con nuestro planeta….pues se nos ha ocurrido escribir sobre todas estas teorías que tratan temas interdisciplinares como la salud, la bioarquitectura, la agroecología, la economía del bien común, … en todo lo que hemos investigado, poniendo en relación y contándolo con rigor y amenidad, y sacar a la luz todo este conocimiento y experiencia que llevan tiempo pidiéndome alumnos, amigos, profesionales…

Así que hemos decidido hacer un libro ilustrado (que podéis adquirir desde ya en formato digital (pdf), o físico, (que os llevará el cartero en cuanto se levante el estado de alarme y esté escrito, y que estamos lanzando con una campaña de crowdfunding aquí: vkm.is/habitar

Podéis ver un video de 30 seg aquí:

Es un libro en el que arquitectxs, diseñadores y los que nos dedicamos al habitar nos resultará muy útil, aunque también está pensado para gente más ajena, ya que lo doméstico, el planeta y un nuevo modo de habitar en esta era nos incumbe a todos.

Hay información relevante sobre salud, sobre tu casa, formas de vida, …que te harán ser más sano, más feliz, más pleno, con más herramientas para crecer por dentro y por fuera, aprovechando este confinamiento para tomar un gran impulso hacia una vida mejor!…todo basado en experiencias personales y artículos e informes externos que dan evidencia científica. Años de investigación que ven ahora el momento de salir a la luz….

Un librito desenfadado que además tiene fragmentos de canciones para engrandecer el alma…porque, como decía Hipócrates:

“Engrandecerás a tu pueblo, no elevando los tejados de sus viviendas, sino las almas de sus habitantes”

Entre todos, podemos rediseñar este mundo y cómo funciona, aprovechando la crisis como una oportunidad de crecimiento… así que…

…. ¿nos apoyáis? ¿nos ayudáis a difundir?

PD:Y para los que me preguntáis…. NO, aún no está escrito.(la imagen es photoshop!) Es una campaña para microfinanciarlo. Lo compras ahora y te llega cuando esté terminado, en cualquiera de las modalidades (granito de arena, libro electrónico PDF, libro físico, o pack) Si haces click en el enlace puedes ver cómo colaborar según te interese…

y recuerda el link: vkm.is/habitar

¡Gracias por tu granito de arena!

