¡No cerreis las terrazas!

Por: Angela Müller

Desde: arquitectura de maternidades

Los balcones y terrazas dan vida. Siempre lo tenía claro, y más desde que viví en Innsbruck y me di cuenta que hasta en un día soleado de enero, con temperaturas bajo cero (y poco viento), se puede desayunar al sol.

Cuando me mudé a España, al país del eterno sol, me di cuenta que en las ciudades de aquí muchas viviendas tenían sus terrazas cerradas. No lo entendí. Hasta que comencé a convivir con el ruido, y claro, el ruido del tráfico, o de un bar justo debajo de casa, puede ser una razón para que a uno no le apetece utilizar su balcón. Pero luego me acordé de un piso en Berlín. Allí teníamos un pequeño balcón que daba a una de las grandes calles de entrada a la ciudad y que durante la semana ni nos planteamos utilizar. Pero el fin de semana y en puentes, cuando desaparecía el tráfico, sí lo disfrutamos mucho.

Muchas personas aquí me decían que cerraban las terrazas para ganar salón, o ganar dormitorio. No lo entendí. En mi año de Erasmus en Madrid me tocaba una habitación enana, donde solo cabia una cama y un escritorio pequeño (la ropa la tenía en una cesta debajo, porque no entraba un armario. Las habitaciones de mis dos compañeros eran bastante más grandes, pero no me importaba. La mía, a cambio, tenía un pequeño balcón donde me podía sentar al sol y disfrutar del aire y de las vistas del barrio. Delicioso.

Hace dos años reformamos una vivienda para mudarnos ya en familia numerosa a otro piso más grande. Un barrio antiguo en el centro de Madrid. El piso tenía 2 terrazas. Bueno, decir terraza es exagerado, son balcones, uno anexo a la cocina y el otro en el salón- comedor. Pero, aunque sea pequeño, son balcones donde cabe una tumbona, o una pequeña mesa y 4 sillas. O dos personas tumbadas – a mis hijos les encanta dormir fuera en las noches de máximo calor de verano.

En nuestro edificio hay varios vecinos que han cerrado ambas terrazas para integrarlos dentro de sus viviendas. Y cuando comenzamos la reforma, alguno me decía que haría bien en cerrarlos para ganar superficie interior a la vivienda, pero nosotros teníamos claro desde el principio que bajo ningún concepto íbamos a quedarnos sin balcón. Estos 2-3m2 de espacio exterior dan vida, y vale mucho.

Ahora, en tiempos de coronavirus, un espacio exterior de una vivienda ha llegado a tener una importancia vital. Ahora más que nunca es un auténtico lujo poder salir respirar, a sentarse a desayunar fuera, a tener un poco la sensación de “estar en la calle”, aunque sea dentro de la propia casa. Charlar con los vecinos de balcón a balcón es una delicia. Pisar la terraza hasta da un poco la sensación de alejarse de tu vivienda. Cerrar la puerta al salón del todo te quita el ruido de tu vivienda y ayuda a desconectar y aislarse un rato. Leer un libro o echarse una siesta en la tumbona al sol sienta mejor que nunca.

Me dan ganas de decir a todas las personas que piensan en hacer reforma tras la cuarentena:

¡No cerréis los balcones!

Y, como arquitecta, creo que una de las grandes tareas depués de la cuarentena será deshacer todas estas obras de cierre de terrazas, para devolver los pisos a su estado inicial, con este lujoso espacio exterior que nos aporta calidad de vida y comunicación con el mundo exterior, el que ahora estamos echando tanto de menos.

Acceder a la web AQUÍ

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7 Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.