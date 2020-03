Del umbral a la sala de estar

Por: Alvar Aalto

Desde: Proyectando leyendo

Fotografía: L ́Annunziazione, Fra Angélico, 1432.

Con el título de este ensayo he querido referirme a esa parte de nuestros hogares que, en cierto modo, sirve de elemento de unión entre los espacios íntimos y el mundo exterior. En una carta extremadamente amable, el redactor jefe de la pre-sente revista indicaba al firmante de estas líneas con qué negligencia nuestro arte de la decoración interior continuaba tratando estos espacios, principalmente el recibidor y el vestíbulo de entrada, y me ofrecía esta columna como fórum.En efecto, en las casas particulares, mansiones, villas, etc…, ubicadas libremente en su entorno, siempre que hayan intervenido el buen gusto y la preocupación artística (y no hablaremos aquí de las demás) no se escatima espacio y riqueza de formas en cuanto a escalinatas, entradas y vestíbulos; pero, casi sin excepción, puede distinguirse algo torpe y desmañado en la manera en que las partes inter-nas de la construcción se vinculan estéticamente al exterior.

El clima nórdico, que reclama una frontera hermética entre las habitaciones con calefacción y el exterior, se ha convertido en un escollo para los arquitectos; de ello han surgido desproporciones entre las dos caras de esta limitación exigida por la vida y la prác-tica. La integración del edificio en el paisaje –otra de nuestras debilidades– suele parecer una tarea más fácil. En cuanto a aquellos de nosotros que se ven conde-nados a los grandes edificios de viviendas en alquiler, tienen que contentarse con nulidades absolutas y disposiciones grotescas en las entradas y recibidores de sus viviendas

Acceder al Post AQUÍ

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7 Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.