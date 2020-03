Episodio #11: Arquicafé con Virginia Navarro

Hoy nos tomamos un café con Virginia Navarro.

Virginia, es arquitecta por la ETSA de Sevilla y Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico. Desarrolla un tesis sobre el espacio de juego exterior en la infancia, dirigida por Ángel Martínez García-Posada.

Ha escrito y presentado diversas comunicaciones sobre el playground y el juego del niño en la ciudad. Y desde 2011 es parte de Cuartocreciente Arquitectura, una iniciativa creada con el objetivo de mejorar los tres espacios principales en los que se desarrolla la niñez (casa, escuela y ciudad). Lo hacen a través de la investigación, de los talleres de arquitectura, de la realización de proyectos y del diseño de objetos.

Es miembro de Ludantia, Asociación que trabaja en la educación, transformación y mejora de los espacios de la infancia y con la que coordinó la I Bienal Internacional de Educación en Arquitectura en 2018.

Académico

Arquitecta por la E.T.S.A. de Sevilla desde 2003.

Estancia Erasmus en Estrasburgo entre 2000-2001.

1er Premio Dragados a su proyecto fin de carrera en 2004.

Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico en 2008 por la Universidad de Sevilla.

Actualmente cursa en Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria por la UDIMA (Universidad a distancia de Madrid).

Extra académico

Aficionada a la música y al ballet, compaginé el estudio de piano y danza clásica y contemporánea durante 11 años (1985-1995).

Aficionada también a la divulgación científica (especialmente la astrofísica) y a los aviones (me habría encantado ser ingeniera aeronaútica o física además de arquitecta).

Aún me interesan todas estas aficiones. Y me encanta aprender idiomas, aunque de momento sólo manejo bien el inglés y el francés.

Soy madre de dos niñas estupendas de 12 y 6 años, Clara e Inés, motores incuestionables de mis proyectos de infancia.

Profesional

– Comparto actualmente estudio de arquitectura con Ricardo Alario (padre de mis niñas y la persona que más me ha enseñado acerca de la profesión, de la literatura y de la música) desde 2003. Trabajamos en distintos ámbitos, pero con una trayectoria especialmente sólida en rehabilitación y patrimonio.

– De 2003 a 2007 trabajé también calculando estructuras en el estudio de Juan Rueda Maza, con quien aprendí la importancia de la coherencia del proyecto, el rigor y también un poco de arte contemporáneo y filosofía.

– En 2011 inicia junta a Tibisay Cañas Fuentes, Laura Organvídez, Ana Parejo y Sara Parrilla (grandes compañeras de Escuela) el proyecto Cuartocreciente arquitectura, que trata de mejorar los tres espacios donde se desarrolla la infancia: casa, escuela y ciudad. Este proyecto fue premiado este año (2019) por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. En él ha realizado 4 actividades principales:

– Realización de talleres de arquitectura. Destacaría la colaboración con el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla desde 2014.

– Conferencias y artículos. Destacaría aquí la colaboración con el blog de Fundación Arquia desde 2016.

– Proyectos. El más interesante que hemos desarrollado fue en Sevilla y tuvo lugar en 2017. Se llamó “Ciencia al Descubierto”, proyecto que buscaba transformar el esterior del Museo Casa de la Ciencia de Sevilla en un espacio de aprendizaje y experimentación. Aunque no se ha ejecutado porque finalmente le dieron el proyecto a otro arquitecto, el aprendizaje fue espectacular y pudimos colaborar con profes en activo, Fundación ONCE, pedagogos, psicólogos y científicos.

– Organización de eventos. El más destacado: la coordinación de la I Bienal de Educación en Arquitectura para la infancia y juventud (Pontevedra, mayo de 2018). Una maravilla contar con Jorge Raedó y Xosé Manuel como compañeros de trabajo y ser parte de ese proyecto.

Asociaciones

Me encanta trabajar con más gente, creo que se aprende mucho más, y por eso soy una socia feliz de dos asociaciones de ámbito estatal que trabajan en la relación entre educación, arquitectura e infancia: Ludantia Asociación y Patios habitables.