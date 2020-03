Episodio #9: 10 ideas de teletrabajo en Arquitectura

Hace 15 años montamos nuestro estudio de arquitectura y durante los primeros 5 años trabajamos de manera clásica. Vivimos en un pequeño pueblo de navarra, Estella, y la gente tenía que venir a trabajar aquí. Incluso un par de personas vinieron a vivir desde lejos y durante mucho tiempo pensamos que no había otra forma de trabajar.

Con la llegada de la crisis y la evolución del mundo 2.0, poco a poco, hemos integrando en nuestro día todo lo que tiene que ver con trabajo online. De hecho, en los últimos 5 años el cien por cien de nuestra actividad se basa en el teletrabajo o trabajo 3.0.

Así que, en estos días en los que el teletrabajo pasa a primer plano, te queremos contar lo que hemos ido aprendiendo para que te se sea más sencillo poder trabajar a distancia.

¿Nos acompañas?

Nuestra reflexión en podcast/vídeo:



Nuestra reflexión en texto:

Lo primero que conviene remarcar es la diferencia entre teletrabajo y trabajo 3.0. Cuando eres un arquitecto y, desde tu casa, das servicio online a varios clientes lo que estás haciendo es un trabajo 3.0. Si por ejemplo calculas estructuras para varios compañeros, lo que eres es un freelance usando tecnología para trabajar desde casa o desde donde quieras. Esto no es teletrabajo. Teletrabajo es cuando trabajas para una empresa y la tarea la haces desde casa en vez desde la oficina.

En cualquier caso, estamos hablando de trabajo online y lo más potente de ellos es que hay muchísimas ventajas que muchos arquitectos están omitiendo y se olvidan del tema.

De hecho, hasta hoy, España es uno de los países con menos porcentaje de gente trabajando online de Europa (7%), mientras en otros como Dinamarca o Suiza el porcentaje sobrepasa el 30%.

El problema de todo esto es la falta de cultura digital y, en consecuencia, que cuando se hace el teletrabajo, no se hace en las condiciones adecuadas. Es más, estos días, por el tema del coronavirus, en ciudades como Madrid o Vitoria muchas empresas muy grandes están mandando a trabajar a su gente a casa.

También es cierto que son medidas que pueden resultar dudosas. Los niños no van al cole, pero en muchos casos acaban jugando juntos otra vez en el parque, pero esta vez cuidados por l@s abuel@s (segmento de población con mayor riesgo al infectarse del virus).

El problema de este teletrabajo forzado radica en que a muchas empresas esto le pilla de nuevo y dirán que el teletrabajo no es algo eficiente.

Como bien señala la investigadora y divulgadora en recursos humanos, Eva Rimbau Gilabert,

“(…) son las circunstancias excepcionales y la falta de planificación en las empresas lo que dificultará la productividad, no el trabajo en remoto en sí. Es decir: si se cree que el teletrabajo es esto que estamos haciendo ahora a toda prisa, nos equivocamos. Esta modalidad tiene un potencial de mejora de la productividad, así como de la conciliación y la satisfacción de los trabajadores, que ahora probablemente no se producirá. Aceptémoslo y no culpemos al teletrabajo de ello.”

Las empresas que ya se iban preparando para ello y habían entendido sus ventajas, van a salir bien paradas de todo ello. Sin embargo, las que les esté tocando improvisar lo pueden pagar caro, pues trabajar desde casa online no es tan sencillo como ponerte con un portátil y tender conexión 5G.

Por ello, vamos a poner encima del tablero algunos aspectos que para nosotros han sido importantes en nuestra transición del mundo 1.0 al teletrabajo 3.0 pasando por todo un mundo 2.0 que, por desgracia, para muchos estudios de arquitectura todavía es muy lejano.

10 CONSEJOS PARA HACER UN TELETRABAJO EFECTIVO SIENDO ARQUITECTO:

1 Ahorro de tiempo y costes.

La primera gran ventaja de quedarte en casa a teletrabajar es que no vas a perder tiempo en desplazamientos. Es obvio, pero en ciudades grandes como Madrid puede suponer un ahorro de casi 40 horas semanales que se dice rápido. Si a estas horas sumamos que, en muchos estudios de arquitectura la jornada laboral dura 10 horas y muchos fines de semana “toca” currar, comprobamos que las horas que pasamos en el estudio son muchas más de las deseables.

Sobre cómo hacer la misma tarea (o más) en menos tiempo hablamos en nuestro inminente curso de productividad para arquitectos (ver aquí).

https://cursoproductividad.stepienybarno.es/

A su vez, no desplazarnos evita también el estrés de atascos y aparcar de malas maneras. Además, este ahorro de tiempo va de la mano de un ahorro económico en gasolina y coche. Vaya… que estas ventajas ya son importantes, más allá del evidente beneficio para el aire por todo lo que se evita de contaminación. Es más, si toda esta pandemia sirviera para concienciarnos de que teletrabajar es una opción óptima en muchos casos y que si en vez de hacerlo el 5% del país lo pudiera hacer el 40%, estaríamos ante el nacimiento de nueva cultura laboral con muchísimas más ventajas que inconvenientes. Pero vamos a seguir profundizando sobre el tema.

2 Una apuesta por la flexibilidad

La segunda ventaja tiene que ver con la flexibilidad. No trabajas igual un día que otro ni a unas horas u otras. Por poner un ejemplo, si una arquitecta está con la regla y tiene una menstruación dolorosa, seguramente hará de tripas corazón e intentará ir a trabajar haciendo como que no pasa nada. Pero sí que pasa y lo ideal sería que ese día esté tranquila y haga entre poco y nada. Si está en modalidad teletrabajo esto es mucho más sencillo, pues lo ideal es que te organices tus horas de trabajo como tú quieras. Eso sí, si te quedas en casa para teletrabajar y te pegas todo el día a tope trabajando, con la excusa de que te gusta mucho lo que haces, no hemos avanzado mucho.

En nuestro caso, nos gusta madrugar y aprovechar para avanzar con las tareas claves muy prontito. Pero, también, nos gusta tomarnos nuestro tiempo para que los niños amanezcan con calma y poderlos llevar a cole sin prisas.

Es decir, nuestra jornada laboral es como el Guadiana vamos avanzando con la tarea a la vez que mezclamos nuestra vida familiar. En nuestro caso, hay una clara ganancia desde el punto de vista de la conciliación familiar. Pero esto, evidentemente, es sólo una opción; otra persona puede preferir, por sus circunstancias personales ponerse a tope desde el punto de la mañana y luego tener el día para lo que le apetezca. Hay tantas opciones como personas y biorritmos de cada cual.

De hecho, cuando, hace 5 años, entramos de lleno en el mundo de la productividad, nuestro principal objetivo no fue ser ultra-productivos, sino hacer nuestro trabajo en el menor tiempo posible y con la mayor calidad, para tener tiempo para nuestra familia y, también, para nuestras aficiones y vida social.

Si nos centramos sólo en el trabajo, por mucho que nos guste, nos estamos atando la cuerda al cuello y nuestra salud, tarde o temprano nos lo hará pagar caro.

3 Socializar

No hay que olvidar que si trabajas desde casa, el hecho de no tener a los compañeros de trabajo cerca hace que tu día a día pueda ser un poco solitario. Es normal echar en falta el roce con otra gente y poder tomar un cafetillo a media mañana con tus compis del estudio. Esto es una realidad y unos lo llevarán mejor que otros.

En este sentido, lidiar con esta soledad es algo a tener en cuenta y, por ello, mucha gente, alquila por ejemplo unas horas de un espacio de coworking. De esta forma, un par de horas al día, o un algún día a la semana vas a un lugar en el que te da el aire y puedes socializar un poco en un entorno laboral.

A nosotros nos sirve salir a cafeterías para hacer las reuniones con nosotros mismos.

¡Ahhh!! Y esta soledad diaria se mitiga bastante si colaboras con más gente y mantienes una buena comunicación online.

En nuestro caso, intentamos que nuestro grupo de slack sea bastante activo y muchas cuestiones del día a día laboral las vamos haciendo por ahí.

Por otro lado, cada cierto tiempo intentamos vernos físicamente con nuestr@s colaborador@s y el año pasado hicimos una quedada de todo un fin de semana que fue una maravilla.

4 Evitar las interrupciones

Al no tener a los compañeros de trabajo en el mismo espacio, se evitan muchas interrupciones y se puede mantener el foco mucho mejor en la tarea.

Desde el punto de la productividad es algo muy positivo, pues se pierde mucho tiempo con este tema.

Pero, al estar todo el día en casa, surgen nuevos peligros. La nevera está muy cerca y es muy tentadora. Si vives con más gente y no tienes una habitación donde ponerte aislada del resto, puedes ser víctima de numerosas interrupciones, por lo que conviene hablar bastante y explicar tu forma de trabajar. Diálogo y claridad en la exposición serán clave para evitar muchos conflictos.

5 El valor de las rutinas

La disciplina que seas capaz de autoimponerte será clave para el éxito de tu trabajo online. Si te levantas cuando te venga en gana, si comienzas a trabajar en pijama o no tienes unas mínimas rutinas para organizarte, casi seguro que tu jornada laboral no será muy eficiente. Una cosa es poder disfrutar de la tan ansiada flexibilidad y otra muy diferente no tener un horario. En este sentido, nosotros somos muy fans del Time Blocking. Es una de las herramientas que explicamos en nuestro curso de productividad (ver aquí) con detalles y le encanta a l@s alumn@s.

https://cursoproductividad.stepienybarno.es/

Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, somos muy rigurosos con qué hacemos a cada hora del día y esto lo intentamos repetir semana tras semana para crear rutinas que nos lleven a integran buenos hábitos.

6 Mucha disciplina y evitar el caos.

Como vamos viendo, las ventajas obvias del teletrabajo o trabajo 3.0 como la flexibilidad o la conciliación laboral, tienen su otra cara de la moneda. Es decir, lo que son ventajas, se pueden volver contra ti, sino tienes las cosas claras. Y para ello, es necesario tener mucha constancia y disciplina. Por ello, no es tan fácil quedarte en casa y ponerte a trabajar como si tal cosa.

Por un lado, hay labores que se prestan más a ello y otras menos. Si calculas estructuras o asesoras en temas de Passivhaus, lo tendrás mucho más fácil que si te encanta el tema de las direcciones de obra. ¿Se puede llevar una obra desde casa? Evidentemente, no. O por lo menos, no toda ella. Hacen falta visitas a la obra, pero también es cierto que con una mínima tecnología, muchas visitas de obra se podrían evitar. Para ello, herramientas como zoom y una buena coordinación con otros agentes de la obra son extremadamente útiles.

A su vez, hay que recordar que cada persona tiene un carácter concreto y hay personalidades más propensas a la disciplina, constancia y orden y otras que su hábitat natural es el caos. Para este segundo grupo, el trabajo en casa, les puede resultar muy complicado y tendrán que tenerlo claro para hacer un esfuerzo extra.

7 Teletrabajo para la conciliación familiar.

En determinadas situaciones vitales es todavía más importante platearse temas de trabajo 3.0. Si simplemente trabajas en casa; es decir, como eres uno sólo en vez de tener un estudio haces la misma tarea desde tu domicilio (normalmente, para ahorrar costes), esto no es teletrabajo. Teletrabajo es cuando lo que puedes hacer en el estudio u oficina lo haces desde casa.

Así, en los primeros años de maternidad o paternidad, es muy interesante este modelo o un modelo hibrido. Por ejemplo, un día a la semana vas al estudio, pero el resto de la jornada haces la tarea desde casa. Y para esto, lógicamente hace falta un mínimo de tecnología. No demasiada, pero sí hay que tener claros algunos aspectos para que todo vaya fluido.

En nuestro caso, teníamos claro que desde que nos quedamos embarazados de Bruno, hace 9 años, poder organizarnos con todo en la nube y con buenas herramientas de gestión de proyectos para poder colaborar con otr@s compañeros sería clave para poder dedicar tiempo de calidad a la familia. Luego nació Alvar y todavía lo vimos más claro.

Aun así, hoy es el día que nos volvemos a plantear tener un estudio donde la gente pueda venir físicamente; pero, de momento, seguimos viendo más ventajas a la colaboración online. Normalmente trabajamos con gente que a su vez lleva trabajando en modo 3.0 mucho tiempo; es decir, nosotros somos un cliente más de otros que tiene nuestr@ colaborador/a.

8 Del llanero solitario al arquitecto conectado.

Los que nos seguís hace tiempo, sabréis de nuestra tendencia a colaborar y hacer el mayor número de sinergias posibles. Para nosotros es algo natural. Tenemos muy claro que solos vamos más lentos. No es que no podamos hacerlo, es que no queremos. Llevamos muchos años colaborando y siempre ha ido bien; tenemos experiencia y esto es un tesoro.

Por ello, nos rechina mucho la figura de llanero solitario en la arquitectura. Lo entendemos. Muchas veces, los proyectos se encargan al arquitecto más barato y, por lo tanto, si luego quiere colaborar con otros compañeros, lo único que hace es repartir miseria.

Por otro lado, colaborar significa tener cintura y empatía; esto no va de hacer lo que yo quiero cuando yo quiero.

Ser una persona con la que se pueda trabajar de igual a igual no es sencillo; porque aunque el proyecto sea tuyo y tú decidas con quien colaborar lo normal será evitar la jerarquía en la medida de lo posible. No son tiempos de dar órdenes, son tiempos de pensar en voz alta y, entre todos, encontrar la mejor solución.

9 La confianza como pieza clave de las colaboraciones.

Si eres el responsable del, por desgracia, típico estudio de arquitectura en el que tienes a la gente trabajando por 1.000 euros al mes y les “obligas” a estar 10 horas en vez de las 8 normales y si hay entrega, a pringar el fin de semana, todo lo que venimos hablando no es para ti.

Si quieres seguir explotando al personal con el tema del teletrabajo el chiringuito se te irá al garete. Así que, lo que te animamos es que te pongas las pilas y entiendas que un estudio de arquitectura es una empresa y, como tal, no puede seguir perpetuando malas prácticas laborales.

Pero si eres un estudio que sí es respetuoso con la gente que contrata y quiere mejorar la vida de sus trabajadores y, en consecuencia, la de la propia oficina, todo lo que venimos hablando sí es para ti. Eso sí, como responsable del estudio tendrás que entender que delegar online requiere una dosis extra de confianza para que todo salga bien.

Si alguien trabaja para ti a media jornada y lo hace desde su casa, no tiene sentido que cuestiones si ha trabajado las cuatro horas o ha estado tres. Necesitas confiar en lo que te digan, lo cual no implica que no puedas tener un control de tiempo. Nosotros usamos una herramienta muy sencilla, Toggl, en la que cada colaborador va indicando el tiempo que emplea en nuestra colaboración y a qué proyectos dedica sus horas. Es una forma muy buena de que nadie trabaje más de lo pactado y, a su vez, tener datos para decidir temas empresariales.

Si por ejemplo, hay dos personas de estudio que se dedican a temas de acciones en comunidades de vecinos, puedes ir midiendo el tiempo real empleado. Al final del mes o del trimestre podrás hacer cuentas muy sencillas, pero que pueden ser decisivas.

Si habéis empleado X horas de personal Y los ingresos son y; sabrás lo que ingresas por cada hora de dedicación al tema. Y saber, no es pensar o estimar; si sabes puedes tomar decisiones conscientes y anqué no todo son números en la vida, sí te ayudan a decidir lo mejor para tu presente y futuro profesional.

10 la tecnología como aliado fundamental para teletrabajar.

Y así llegamos al último punto de este artículo: la tecnología.

Como siempre decimos, cuesta creer que hace 10 años herramientas como Google drive o Dropbox no eran accesibles. Hoy están ahí para todos y por cero euros. Además, si necesitas mucho espacio de almacenamiento por 100 euros tienes 2 Teras, con lo cual fin del problema.

Los gestores de proyectos, nuevamente son gratuitos y su uso es muy estable y eficiente. Nosotros usamos las versiones gratuitas de Trello y Asana y van de maravilla. Ahora nos estamos planteando dar el salto a la versión de pago de Asana, pero si estás empezando en esto del mundo online, con la versión gratuita irás de maravilla.

Si necesitas completar estas herramientas con algo más ligero, te proponemos Slack. Nuevamente, es gratis y es muy rápida e intuitiva. La usamos desde hace un par de años y ya se ha convertido en nuestra herramienta preferida. Gracias a ella, evitamos un montón de correos y tenemos todo ordenado y accesible.

Para medir el tiempo empleado puedes usar varias herramientas; pero nosotros, como te apuntábamos previamente, usamos Toggl y encantados de la vida.

Por último, animarte a usar videoconferencias tanto por Skype como por Zoom. Esta última es muy rica y te permite conectarte, de manera gratuita, con varias personas en video conferencia, grabar las sesiones, compartir pantalla y muchas más opciones. Al final hay alguna reunión presencial que es imprescindible, pero la mayoría son prescindibles y se pueden organizar online, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes de desplazamiento.

Como ves, con muy poco la comunicación online mejora de manera drástica. Eso sí, si no quieres hacer ni siquiera este mínimo esfuerzo tecnológico, mejor apaga y vámonos. Ya sabes que quien algo quiere, algo le cuesta y, en este caso, el tiempo que emplees en aprender estos juguetitos digitales ¡quizás sea tu mejor inversión!

Así que como ves, si quieres tener una vida más tranquila y eficiente, en según qué casos, el teletrabajo o trabajo 3.0 te puede ser de gran ayuda. Además, cada vez tenemos que ser más conscientes de que organizarnos bien en nuestra jornada laboral, nos traerá más tiempo para nosotros mismos y nuestras familias, lo cual es el mejor regalo que podemos hacernos, hacerles.

Por todo ello, en estos días tan convulsos por el tema del coronavirus, es más pertinente que nunca entender que teletrabajar no es una opción más, sino que puede que sea la mejor opción para ti, para tu empresa y para tus trabajadores.

En cualquier caso, esto son sólo ideas que a nosotros nos han servido en estos 10 años de trabajo online, pero a buen seguro que tú tienes muchas más. ¿Nos las cuentas?

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

