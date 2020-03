De mujeres, arquitectas, y otras protestas

Por: Carlota González Pér – Dario Nuñez

Desde: sf23 arquitectos

Fotografía: De cuando el hombre era medida de todas las cosas, menos de la cocina. Arte de proyectar en arquitectura. Ernst Neufert

Aprovechando el tirón mediático del #8Marzo, #DiaInternacionalDeLaMujer, que una vez al año (no más) nos permite llegar más lejos (a poco), la mitad femenina de este estudio saluda “holiiii”. Y no nos quejemos, que mucho hemos andado en la última mitad de siglo, eh, que ahora tenemos hasta un día del año en dedicación, “bieeeeeen”. Parafraseando al maestro #Coderch, no son genios lo que necesitamos ahora, sino genias; ah, no, perdón, que me he equivocado, exactamente es “Un viejo y famoso arquitecto americano, (…), le decía a otro mucho más joven (…)

“Detrás de cada edificio que ves hay un hombre que no ves”” (emoticono de ¿perdón?).

¿Qué podía saber el maestro Coderch de mujeres arquitectas en 1961?, sin embargo, hoy se han conseguido hasta #Pritzker2020, de momento dos mujeres han sido capaces de ganar un premio entero, la próxima seguro que consigue uno para ella solita. (emoticono de aplauso).

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

