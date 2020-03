¿Y si despertamos el espíritu crítico?

Por: Zaida Muxí

Desde: blog de Fundación Arquia

Para este 8M comenzaré con una llamada a la reflexión a tantos compañeros de profesión, así con O, tanto hombres como mujeres arquitectOs, es decir mujeres que cuando ejercen su profesión no llevan la mochila de la experiencia de género, ni del cuerpo sexuado, y pretenden actuar desde la falsa neutralidad aprendida del falso objetivismo científico. Me dirijo especialmente a aquellos que están, como yo, en la docencia.

¿Cómo puede ser que aún hoy encontremos profesores que sean capaces de banalizar los conocimientos y las reflexiones que desde los feminismos y la aplicación de la perspectiva de género se han aportado al saber compartido de la arquitectura y el urbanismo?

O que ante la pregunta hecha por una estudiante a un profesor de por qué no cita mujeres en su curso de arquitectura del siglo XX, éste se atreva a contestar que él no conoce ninguna y por ello no las pone.

¿No es su tarea como profesor estar actualizado, conocer, indagar?

Estoy cansada de sentir que es algo que “no entienden, por qué no conocen, y que entonces no les es válido” o es algo en lo que “no están de acuerdo, en lo que no creen”. Me parece bien (o no tanto, pero allá ellos) que no sepan o crean, pero su labor no es crear clones de sí mismos, sino favorecer el espíritu crítico y el camino propio de cada estudiante.

