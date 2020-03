Lecciones para la vida de Charlotte Perriand

Por: María Gracia Aranda

Desde: Escuela de Arquitectura

Hace no mucho me encontraba en París. Tenía pendiente visitar la fundación Louis Vuitton, cuyo edificio había sido diseñado por Frank Gehry, así que cogí el metro y después de atravesar brevemente el Bois de Boulogne entré en el interior.

Dentro, una única exposición: Le monde nouveau de Charlotte Perriand. Su nombre no me decía nada, es más, pensé que era una fotógrafa por la foto que se había elegido para anunciar la exposición. Lo que sí que no sabía es que estaba a punto de conocer a una de las mujeres que más me han inspirado, porque su trayectoria nos aporta lecciones no sólo de arquitectura y diseño, sino lecciones de vida.

Charlotte Perriand (París, 1903- París, 1999) tuvo una vida muy activa y con muchísimas aportaciones que se han mantenido relevantes hasta hoy en día. Sin embargo, en este artículo no se pretende hablar de su vida como una sucesión de hechos y trabajos, sino que se quieren destacar esos momentos que puedan servir de lección e inspiración.

Acceder al Post AQUÍ

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7 Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.