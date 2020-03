Carta de una arquitecta muy cabreada #8demarzo

Desde: Stepieybarno

Fotografía: Alejandro Aravena, Jean Nouvel, Glenn Murcutt and Lord Peter Palumbo Por: John Parra/Getty Images for Pritzker Architecture Prize.

Hola.

Mi nombre no tiene demasiada importancia; digamos que soy una más de las arquitectas de este país que se sienten tratadas injustamente por el simple hecho de ser mujer. Y no sólo eso, sino que mis opciones laborales son menores que la de la mayoría de los hombres.

Así que, digamos, represento a la mayoría de las arquitectas de este país y seguramente de muchos otros.

Y alguno ya estará pensando, pues vaya prepotente de sentirse con este derecho. Pues sí, es lo mínimo que puedo hacer ante las situaciones que me ha tocado vivir. Lo “bueno” de la historia que os voy a relatar es que, en realidad, no tienen nada de anormal; todo es según lo habitual. Lo malo es que lo habitual es mucho más triste de lo que pudiera parecer.

!Ahhh!! y no soy una loca que piensa que el mundo es una conspiración de un heteropatriacarcado capitalista y malévolo. No, soy muy consciente de que vivimos en una sociedad patriarcal, del que todos y todas somos culpables; pero de ahí a sentirme una víctima del sistema hay un trecho. Es más, aunque hoy no te lo parecerá, en general, soy una persona optimista y que intenta ver el lado positivo de las cosas.

Acceder al Post AQUÍ

Curso online de Eficiencia y Productividad para arquitectos y arquitectas

16 de marzo – 6 de abril 2020.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7 Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.