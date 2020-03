La fiesta del Pritzker ed. 2020: Hold my Beer (literally) while I watch this

Por: Jaume Prat

Desde: Blog de Fundación Arquia

Fotografía: Yvonne Farrell y Shelley McNamara

No lo vi venir. No lo vi venir ni cuando Arquitectura Viva publico el edificio para la Universidad de Kingston en Londres y las Grafton subieron a la cumbre de mi Olimpo particular porque este edificio es meter una marcha más y consolidar la línea iniciada en el UTEC de Lima para entrar en un fuera de tiempo propio que sólo consiguen los (no: LAS) muy grandes inmerso en una especie de modernidad sin concesiones de esa que lo concentra todo y habla con una voz propia; pero una voz propia de esas de verdad, no una tontería de voz propia que parece propia pero narices que va a ser propia de verdad: lo clásico, lo expresado a través de la construcción sin filtros, los homenajes históricos, que no historicistas, a esa gran arquitectura inglesa de los sesenta, esa precisión que no tiene nada de relamida. La contundencia que viene de una gran sensibilidad. Todo ahí metido.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.