Contribuciones: Emilio Tuñón. I Would Prefer Not to

Por: Emilio Tuñón

Desde: Miquel Lacasta. Axonométrica

I Would Prefer Not To

Alejandro de la Sota solía citar de memoria lo que, en cierto momento, José Antonio Coderch le había dicho, hablando sobre la belleza calva de Nefertiti. Coderch se refería a la belleza calva como la belleza que surgía como resultado de extraer todos y cada uno de los pelos de la cabeza de la reina, aclarando que esa extracción se había hecho con dolor. La renuncia formal, y ornamental, de esa arquitectura que compartía belleza con la hermosa Nefertiti, a la que se refería Coderch, suponía un rechazo a lo innecesario, aunque no por ello falto de interés.

En cierto sentido, cuando Coderch hablaba del dolor en relación con la belleza, parecía estar hablando de la renuncia a muchas cosas en las que él estaba sinceramente interesado, en favor de la búsqueda de una belleza esencial inalcanzable. Y es, precisamente por eso, que la belleza calva suponía, para muchos de los arquitectos españoles de la segunda mitad del siglo veinte, una melancólica renuncia de lo que pudo ser y no fue, que venía acompañada de un doloroso rechazo a cualquier cosa que no fuera realmente esencial; Un rechazo, con un aroma de aristocrática impostura radical, ligada a un cierto aire poético de fingimiento del dolor.

