Una guía arquitectónica universal para un mundo sin barreras

Marcela Vega le fascinaban los diseños con mensajes ocultos que decoraban los muros de la Universidad Nacional de Colombia, donde estudiaba Arquitectura. Obra de un autor masón, los investigó para su trabajo de fin de carrera. Sin embargo, no era feliz.

“No me satisfacía mi trabajo. Me sentía como en las élites de los teóricos, divagando sobre la idoneidad de que una línea apunte al este o al oeste. Y pensaba: ‘¿Esto a la gente de qué le sirve?’. Estaba convencida de que la arquitectura debía tener una visión social, que había personas con dificultades que necesitaban una arquitectura que pensara en ellas”.