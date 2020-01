Mies is more

Desde: Lebbeus Woods

Fotografía: Corine Vermeulen

¿Es esto lo que Mies van der Rohe quiso decir con su comentario, “Menos es más”?

Una arquitectura mínima permite una variedad máxima de vida dentro.

El marco sobrio y relativamente neutral que dicha arquitectura coloca alrededor del espacio no solo permite sin conflicto que todo tipo de muebles, muebles, electrodomésticos, obras de arte, así como actividades humanas existan dentro de él, sino que los invita activamente a aliviar su propia sencillez e igualdad. Las paredes, suelos y techos muy ornamentados o de forma agresiva que definen los espacios exigen no solo atención sino también respeto por lo que expresan en sí mismos. Si no se respetan, al yuxtaponer contra ellos cosas agresivamente diferentes, entonces el resultado será estéticamente incómodo y quizás desagradable, dependiendo de la tolerancia o el gusto por el conflicto.

