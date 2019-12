ROCÍO MONSTERIO ASPIRA A SER LA PRÓXIMA DECANA DEL COAM.

Cuando muchos esperaban que el COAM tomara cartas en el caso Monsterio y se actuase respecto a sus presuntas infracciones, el Colegio de arquitectos madrileño parece ser que tenía otros planes y está a punto de dar paso a nuestra “compañera” para que se pueda presentar a las próximas elecciones del COAM.

Este artículo ha sido escrito el día 28 de diciembre 2019 (día de los inocentes)

La noticia nos ha pillado de sorpresa y a continuación os detallamos más sobre el tema.

Aunque las elecciones todavía están lejos, Rocío y los suyos ya se están preparando para el asalto al Colegio de arquitectos.

Según hemos podido saber, el nuevo grupo que aspira al acceso a la junta directiva de unión interprofesional de la Comunidad de Madrid tendrá un aroma total a Vox. Nuestra protagonista, Rocío Monsterio, se postula como Presidenta y Vicepresidenta.

Para el resto de puestos de la junta directiva se proponen varios arquitectos que por lo menos nosotros no conocíamos. Todos ellos son cercanos, según palabras de la propia Monsterio, a su partido político, aunque “Aquí miraremos por el bien de todos los colegiados, incluso por aquellos que simpatizan con la extrema izquierda”.

Pero a quien sí conocemos es al hombre que se postula como Secretario General: su admirado Patrik Schumacher, actual cabeza visible de la oficina Zaha Hadid Architects.

Así, en la rueda de prensa virtual —vía zoom— que ofrecieron ayer nuestros dos amigos, se incidió en varios puntos que se alejan bastante de lo que estamos acostumbrados a ver en otros Colegios de Arquitectos.

Patrik afirmó que “El modelo de vivienda social español es insostenible. Nosotros tenemos la experiencia contraria en Londres (y otras partes del mundo) y los resultados han sido espectaculares. Debemos apostar por viviendas de lujo y por que el sector inmobiliario vuelva a ser el rey en España. No podemos andarnos con tonterías; tenemos que dar facilidades fiscales y liberar suelo para que los españoles puedan vivir en la casa de sus sueños”. A continuación realizó una proclama sobre la necesidad de que desde nuestras instituciones se sigan este tipo de modelos.

En este mismo sentido Monsterio apuntó que “Las ciudades como Madrid deben atraer al turismo y para ello debemos dar facilidades para que los apartamentos turísticos se adueñen del centro de la ciudad. Sólo un Madrid cosmopolita puede hacernos volver a ser lo que fuimos y los arquitectos debemos diseñar estos apartamentos y también las viviendas que los madrileños comprarán en los pueblos vecinos.”

A continuación comentó que es una vergüenza que el COAM y el CSCAE sigan creyendo en el cambio climático y que “No tiene sentido que asociaciones como ASA o GBC tengan tanto protagonismo. (…) la celebración del #COP25 ha sido una nueva tomadura de pelo. Una manera irresponsable de gastar nuestro dinero para que una adolescente malcriada venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer o no, en vez de ir a la escuela como los demás niños de su edad. Sus padres se están forrando con todo ello y estamos dando muy mal ejemplo a nuestros niños”.

Según ella, todo esto “Es un camelo climático que nos cuentan para asustarnos y que no podamos vivir en libertad”. Hay que zanjar el tema y “desde nuestra junta estaremos a favor de que los madrileños puedan volver a aparcar en el centro para que puedan hacer sus compras con tranquilidad”.

Con todo ello -y otras perlas que nos regalaron-, desde el nuevo colectivo tienen claro que serán muy rigurosos con el contenido cultural y que se pondrá en valor a arquitectos del franquismo que no tuvieron suficiente reconocimiento.

A su vez, cuando cuando fue preguntada por el tema del visado, Rocío hizo oídos sordos y contestó que tanto este asunto como “la firma de arquitecto” son cuestiones muy personales y que cada cual debe responsabilizarse de sus acciones.

Como os podéis imaginar la siguiente pregunta que se le hizo fue a propósito de sus firmas del 2003 sin ser todavía arquitecto (hasta el 2009), a lo cual Rocío se limitó a comentar que “Éramos muy jóvenes” y que, en el caso de haber cometido “alguna imprecisión”, todo ha prescrito.

Y seguro que diréis que con estos mimbres no llegarán muy lejos pero la realidad suele ser tozuda y sorprendente. De momento son la propuesta con más afiliados y se presentan como una clara amenaza a la actual junta directiva comandada por la actual decana del COAM Belén Hermida.

Aunque en un principio vimos un perfil en Twitter con el nombre de ArribaCOAM, parece que el nombre definitivo será UnidadCOAM.

En cualquier caso otras candidaturas como NUEVO COAM, ADN COAM o RESET_COAM ya han anunciado que no tirarán la toalla y su intención es hacer frente a este nuevo grupo con más fuerza todavía. Es más, no descartan formar un frente común que pueda garantizar que los de Monsterio no tomen el poder.

Las espadas están en todo lo alto y la dirigente de VOX tiene claro que “Madrid necesita volver a los orígenes” y, por ello, ya ha anunciado el que será su concurso estrella: Concurso para la nueva tumba (panteón) de Franco.

“No podemos retroceder en el tiempo ni cambiar lo que ha pasado pero sí podemos darle a Franco la tumba que se merece para su descanso eterno. Aquí la arquitectura monumental tiene mucho que decir y habrá premios muy suculentos para conseguir la máxima participación”. Monsterio apuntó también que espera que “muches jóvenes y jovenas arquitectes” (tono irónico on) se presenten y pongan en valor “nuestro pasado glorioso” (tono ironía off).

En fin, que se presentan tiempos curiosos y tiene pinta de que no nos vamos a aburrir en los próximos meses.

Ya nos contarás cómo ves tú este tema tan controvertido.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

No olvid éis que hoy, 28 de diciembre del 2019, es el día de los inocentes.

