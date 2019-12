Fernando Higueras. Reportaje fotográfico de su obra no construida (1959-1969)

Aunque, los que nos seguís desde hace tiempo, bien sabéis que no solemos publicar proyectos de arquitectura, vamos a saltarnos la “norma” y hoy os dejamos con un interesante proyecto de fotografía y arquitectura de QuatreCaps.

La arquitectura, salvo en contadas ocasiones, es construida. Raros son los ca sos en los que un diseño inicial que no ha llegado a materializarse, llega a trascender. Generalmente, los proyectos no realizados desaparecen sin opción de ser revisados; de la misma manera que mueren los guiones no rodados.

¿Cómo hubiesen sido en realidad? ¿Qué hubiesen supuesto?

¿Puede una sola obra cambiar la trayectoria de toda una disciplina? En cierta forma todas lo hacen. Cualquier obra construida abrirá camino, aupará un estilo o incluso formará parte de la culminación de un movimiento. Todo suma y todo influye en una dirección. Estamos hablando de una red viva de estilos a medio camino entre la cooperación y la supervivencia. Una masa multiforme que normalmente anda y en ocasiones salta.

El proyecto que hemos arrancado versa sobre la obra no construida de Fernando Higueras. No cómo sería en la actualidad si no cómo hubiese sido en su actualidad. Una pequeña ucronía con la esperanza de que consiga llegar hasta nuestros días. 20 años de obra no construida a través de un viaje por la fotografía de los años 70, 80 y 90: distintas cámaras, distintos carretes, distintos revelados, distintos procesado de color, etc.