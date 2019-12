OPINIÓN. «La importancia de las redes en el mundo creativo». Daniel Rueda y Anna Devís

Por: Miren León

Fotografía: Daniel Rueda y Anna Devís

Desde: morewithlessdesign

Daniel Rueda y Anna Devís son fotógrafos y creativos valencianos que han sabido aunar varias facetas creativas en su trabajo, y lo muestran abiertamente en sus perfiles de Instagram @drcuerda y @anniset. Hablamos con ellos sobre la importancia de las redes sociales en el mundo creativo.

¿Es importante realizar una buena gestión de redes sociales para un creativo y/o empresa?

En contra de lo que pueda parecer nosotros no somos un buen ejemplo en esto de las redes sociales. No llevamos nuestras cuentas tan al día como quisiéramos, y a veces no publicamos ni la mitad de las cosas que hacemos. Por ejemplo, hace nada diseñamos el cartel de un Festival en Valencia y casi olvidamos compartirlo. Nos gusta que nuestra galería sea muy coherente consigo misma, algo que es positivo y negativo a la vez. A través de nuestras redes sociales no puedes averiguar el último cliente con el que hemos trabajado o la última publicación que se ha hecho eco de nuestra fotografía, pero sí puedes ver cuál es la última imagen que hemos creado. Para nosotros Instagram es más un portfolio, que una red social. Aún así, creemos que, en general, cualquier persona creativa debe tener estas plataformas en mente a la hora de comunicar su trabajo.

¿Cómo ha influido Instagram (u otras redes.. Pinterest, etc.) en el mundo de la fotografía, el diseño y la arquitectura?

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

