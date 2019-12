Vigencia de Tafuri. Consideraciones sobre la crítica contemporánea de arquitectura en América Latina

Por: Jorge Francisco Liernur

Fotografía: Manfredo Tafuri. En la portada de Casabella 619-620. Foto: Elizabetta Catalano

Desde: Ra. Revista de Arquitectura de Universidad de Navarra

Es evidente que la crítica de arquitectura tiene un papel importante en la formación de la opinión pública no especializada. A pesar de que, por ejemplo, su presencia en los medios periodísticos, no sólo en América Latina, aún sea escasa. Aunque deben estar estrechamente relacionadas, no debe confundirse esta función con la desempeñada en el campo profesional. El presente artículo desarrolla unas cuantas observaciones en torno a la relación entre la crítica periodística y la crítica especializada desde las ideas ya planteadas por Manfredo Tafuri. En este sentido, la crítica actual en el Cono Sur de Latina merece una revisón profunda.

Acceder al Artículo AQUÍ

