¿Para qué vale una MEDALLA DE ORO de Arquitectura?

Por: Felipe Samarán

Hace poco, durante una clase de proyectos con los alumnos más jóvenes, una simpática y valiente espontánea me preguntó: “Y de todas las referencias que vamos encontrando, o las que tú nos invitas a explorar, ¿cómo sabemos distinguir las buenas de las malas?”

La pregunta me sorprendió, pero me pareció muy pertinente. ¿Cómo argumentar a un alumno los criterios objetivos por los que algunos arquitectos se citan como referentes habituales e indiscutibles para la profesión, y otros se ignoran con pertinaz alevosía académica? (O incluso se critican abiertamente, aunque aparezcan con frecuencia en medios no especializados).

Hace no mucho cuando un alumno quería saber algo miraba y preguntaba a su maestro o al libro de texto de la asignatura. Si allí no encontraba respuesta, uno preguntaba a sus compañeros, a sus padres o a la enciclopedia de casa (una colección de libros de lomos todos iguales que ocupaba buena parte de la biblioteca del salón). Si allí no se encontraba respuesta, solo los más cumplidores e interesados investigadores se iban a una biblioteca bien documentada persiguiendo la información buscada.

Acceder al Artículo AQUÍ

