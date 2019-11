Teorías de la intervención arquitectónica

Por: Ignasi de Solà-Morales

Mi intención es la de hacer una introducción a este ciclo, que ha sido programa-do de manera muy interesante, y por cuya iniciativa felicito a sus organizadores. El primer planteamiento intentará establecer un marco de referencia, máxima-mente general, en el que se entienda el tema de la intervención arquitectónica. Porque me parece que la primera dificultad está justamente en la vaguedad y en la imprecisión del término «intervención» y aseguraría que hay dos senti-dos: primero, en un sentido general, cuando hablamos de intervención, debería entenderse cualquier tipo de actuación que se puede hacer en un edificio o en una arquitectura.

Las actuaciones que sean de restauración, de defensa, de preservación, de conservación, de reutilización, etc. etc., todas ellas podrían ser designadas con un término máximamente general que sería justamente el de «intervención». Éste sería un primer sentido, del que establecería tres momen-tos diferentes en las maneras de entender qué tipo de relaciones se pueden esta-blecer en la obra ya construida con el fin de que esta siga teniendo algún tipo de vigencia. En segundo lugar, con significado más restringido y más específico, la idea de intervención comportaría la crítica a las otras ideas anteriores, es decir, a las ideas que traducirían la intervención como restauración, como conserva-ción, como reutilización, etc.

Hay por lo tanto un conflicto que es el conflicto de las interpretaciones.

Acceder al Artículo AQUÍ

