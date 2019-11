Las oficinas que cuidan de tu salud

” El buen hacer empresarial no va solo de fabricar productos de primera calidad y comercializarlo de forma ética. También va de cuidar a sus trabajadores. Así lo entiende ACTIU, la marca de muebles de oficina con sede en Castalla (Alicante), que acaba de recibir el certificado Well v2 Platino. Esta distinción atestigua sus instalaciones como el quinto edificio más saludable del mundo, el segundo en Europa y el primero en España según el Well Building Institute (IWBI).

Predicar con el ejemplo

Dicha distinción ha sido otorgada al considerar sus oficinas como un ejemplo de espacio pensado para el bienestar de los empleados. De la misma manera que durante años la empresa ha aplicado el diseño y la innovación para mejorar oficinas y zonas de trabajo de todo el mundo a través de su mobiliario, ACTIU ha empleado el mismo criterio para diseñar sus propias instalaciones acordes con estos principios. (…) ”

