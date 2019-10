HISTORIAS DE CAN LIS, I. LA LLEGADA A MALLORCA

Por: Manuel de Lara

“En 1957, el mismo año en que ganó el concurso de la Ópera de Sídney, que dibujó en el garaje de su casa del bosque en Hellebaek, Utzon había realizado una propuesta para una residencia estival para niños afectados por la polio en Mallorca, un proyecto auspiciado por su suegra. Utzon conoció finalmente la isla navegando durante unas breves vacaciones en 1958, mientras se imprimía el denominado “Libro Rojo” de la Ópera para ser enviado a Sídney.

A partir de 1960, la familia visitó regularmente Mallorca, y Utzon adquiere progresivamente los terrenos de la parcela interior en el lugar de Can Llarg, en S’Horta, donde tres décadas después construiría Can Feliz. Tras la compra del primer terreno a un campesino, otros agricultores le ofrecieron parcelas adyacentes a un precio reducido, ya que para ellos eran terrenos poco productivos y no había comenzado la expansión turística. Así, se hizo con un terreno considerable. En 1963, por necesidades de la marcha efervescente de las obras de la Ópera, Utzon se instala en Australia con su familia. (…) ”

Acceder al Artículo AQUÍ

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

