VAD. veredes, arquitectura y divulgación es una revista científica internacional de periodicidad semestral y

formato digital que pretende ser un canal de difusión de trabajos y reflexiones centrados en la cultura, la teoría y el

proyecto de arquitectura.

VAD. veredes, arquitectura y divulgación acepta para su revisión y posible publicación artículos científicos

(4000-5000 palabras), críticas de arquitectura (500-800 palabras) y reseñas de libros (400-500 palabras) propios

de los campos de investigación, según su nomenclatura UNESCO:

– 5506 Historia: por especialidades: Historia de la arquitectura.

– 6201 Arquitectura: Diseño arquitectónico, Jardines y parques, Urbanismo.

Se evaluarán únicamente contenidos originales en español e inglés no publicados anteriormente, aspirando a

alcanzar la mayor calidad posible en los trabajos, aplicando para ello los procedimientos habituales en las revistas

científicas. La valoración de los revisores externos incidirá en el interés del artículo, el juicio crítico desarrollado,

los referentes bibliográficos manejados, la calidad de la redacción, así como su contribución al conocimiento en el

ámbito de la historia, de la teoría y del diseño arquitectónico y urbano.

VAD. veredes, arquitectura y divulgación frece acceso abierto a todo el contenido publicado, con el objetivo de

potenciar una investigación gratuita y accesible a todo el mundo, apoyando así un intercambio de conocimiento

global. Se publica bajo el sistema de licencias “Creative Commons Reconocimiento-No comercial 4.0” (CC-by-nc),

cumpliendo con la definición de acceso abierto de la declaración de Budapest a favor del acceso abierto.

Como todo nuevo proyecto no estará exento de obstáculos a superar por lo que te pedimos amable lector que

tengas paciencia y que nos ayudes a mejorar poco a poco. Esperamos crecer y la mejor forma hacerlo es en

vuestra compañía y con vuestro apoyo.

Por último y no menos importante, es dar las gracias tanto a los miembros públicos actuales que formanVAD. veredes, arquitectura y divulgación como a los que tras los focos hacen posible que estos inicios sean menos

duros.

Y con esta cita de Louis I. Kahn…

“Amo los inicios. Los inicios me llenan de maravilla. Yo creo que el inicio es lo que garantiza la

consecución. Si ésta no tiene lugar, nada podría ni querría existir. Tengo un gran respeto por la instrucción

porque es una inspiración fundamental. (…) La voluntad de aprender, el deseo de aprender, es una de las

mayores aspiraciones. No me emociona en igual medida la educación. Aprender está bien, pero la

educación es algo que siempre está en discusión porque ningún sistema consigue captar jamás el

verdadero significado de aprender”.