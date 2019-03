arquitectura en GRIS – geometrías, estructuras, arquetipos, luz

Por: Manuel Saga

Desde: Blog Fundación Arquia

” Son ya varias las ocasiones en las que hemos escrito sobre videojuegos en este blog, pero pocas veces la conexión es tan evidente como en GRIS. Publicado en diciembre de 2017 por Nomada Studio, GRIS es un juego español de pequeña producción que ha generado gran expectación. El pasado 2 de febrero de 2019 resultó ganador del premio Annie a la mejor animación de personajes, superando a grandes producciones como God of War o Shadow of the Tom Raider. Según Eurogamer GRIS “habla sobre todo de belleza. De que la belleza es suficiente. De que es un fin en sí mismo”. Merece la pena preguntar: ¿hay arquitectura en esta belleza? ¿Qué elementos la rigen? (…) ”

Acceder al Artículo AQUÍ

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Así que, si te apetece compartirlo en cualquier otro medio, estaremos encantados de que lo hagas siempre y cuando cites el lugar donde lo has encontrado.

