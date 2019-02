COMO HACER OBTENER MEJORES FOTOS DE ARQUITECTURA: EL CONSEJO DEFINITIVO

No, este no es un post más de consejos de como “hacer” o “tomar” fotografías, pero el resultado si va a ser un mejor reportaje fotográfico.

Es simple, comunícate mejor con tu fotógrafo y obtendrás mejores resultados.

A menudo me encuentro con trabajos que se inician con un quería encargarte un reportaje de tal proyecto. Hasta aquí genial. El problema viene cuando lo único que acompaña al encargo es una descripción general y una dirección.

Si consigo alguna respuesta huidiza me considero afortunada, y allí me presento, en la fecha pactada a primera hora de la mañana y esperando que el proyecto en cuestión me sorprenda.

Y suele ser así, el proyecto me sorprende, me habla, me conmueve o me espanta, y la fotografías que hago responden a esa emoción. Pero ¿que pasa cuando mis emociones no son lo que tu querías ver en el reportaje? ¿Cuando he captado el rayo de luz que incide en el momento justo, o el juego de sombras tan artístico o la textura rugosa de la piedra? Pues que si tu quieres las fotos para ponerlas en una web inmobiliaria el resultado no te gustará nada.

Y es que no tiene nada que ver un reportaje fotográfico cuyo objetivo es lucir tu trabajo con uno que necesitas para enseñar lo espaciosas que son las habitaciones.

Así que el consejo definitivo para obtener buenas fotos es este: comunícate con el fotógrafo. Haz que se enamore del proyecto antes de verlo, cuéntale de donde ha surgido, quien es el cliente, porque el emplazamiento, porque la orientación.

Si al amanecer tiene unas características y van cambiando a lo largo del día, también es un dato muy importante. O si estos cambios también se dejan ver en el cambio de estaciones.

Por supuesto quien lo va a vivir, a disfrutar o a usar y que va a suceder dentro y fuera. Da igual que sea un parque infantil y sea obvio que lo van a usar niños, necesito saber sus edades, si juegan juntos, si están acompañados de sus padres, si está resguardado para disfrutarlo en invierno o si en verano será imposible columpiarse al sol. En definitiva, necesito conocer la historia del proyecto, pero profundamente, no una descripción general sin entrar en la esencia.