Trabajar en BIM gracias a Trello

Esta reflexión es de Estíbaliz Martín Molina , arquitecta BIM en IPROconsult GmbH.

Llegar al BIM no parecía fácil, pero poco a poco somos cada vez más profesionales los que les vamos pillando la vez y disfrutamos de las ventajas que esta metodología supone. Aunque aún nos queda mucho camino que recorrer y cambios que adopta. Si alguien se ha despistado y aún no sabe en qué consiste esta metodología, puede leer este artículo o ver una sencilla explicación en este video.

El objetivo del BIM es centralizar la información. Así podemos reducir costes, recursos y errores. Debemos de tener claro que las claves del BIM son la colaboración y la confianza entre todos los agentes participantes. Por lo que tenemos que descubrir la manera adecuada de establecer la comunicación más óptima y mejorar los procesos.

Para ello es recomendable que introduzcamos trello en nuestro flujo de trabajo. Trello es un gestor de proyectos de cualquier tipo, gratuito y basado en el método Kanban. Además es muy visual por lo que se hace sencillo de aprender y cómo de usar. Si quieres aprender a usar trello, puedes echar un vistazo a alguno de los miles de tutoriales que hay por internet. Pero hoy voy a compartir cómo utilizamos los tableros para trabajar en un proyecto en equipo. Con el tiempo hemos ido cambiando el uso que hacemos de los distintos niveles de trello.

En la imagen vemos la página de inicio de trello para nuestro usuario. La versión gratuita nos permite tener tantos tableros como deseemos.

Actualmente usamos los equipos para organizar el tipo de tableros, en personales se encuentran los proyectos en desarrollo y un tablero índice, tenemos otros como calendarios y otros donde clasificamos información de distinto tipo. Así, tenemos un equipo donde almacenamos los formularios y plantillas, y damos acceso a este equipo a todos con papel de Administrador (¿recordáis lo de la confianza?). Es en este equipo donde tenemos una plantilla de tareas para un proyecto en BIM.

Trello nos permite copiar los tableros, por eso es una buena idea tener uno que sirva de plantilla. Cada vez que inicio un proyecto, en vez de crear un nuevo tablero desde cero, lo copiamos y lo modificamos según necesite. Únicamente deberemos darle un nuevo nombre y elegir el equipo correspondiente.

Las listas que están presentes en la plantilla son las habituales de los proyectos: “Lista de tareas” (o ToDo-List), “En proceso” y “Terminada”, en nuestro caso ha sido necesario utilizar también una llamada “Para controlar”.

También tendremos que organizar las etiquetas: las tareas que se engloban dentro de “Gestión”, las propias del “Modelado” y tareas para obtener la “Documentación”.

Por último, las tarjetas recogerán cada una de las tareas que debemos de hacer en el proyecto. Estas tareas incluyen, como hemos podido ver en las etiquetas, tanto tareas que estén directamente relacionadas con nuestro modelo BIM (Building Information Model, no confundir con Building Information Modeling) como otras que no, ya sean la recopilación de datos, reuniones, etc. La plantilla trae una serie de tareas que suelen estar presente siempre. Lo adecuado será mantener una primera reunión en la que establecer qué pasos han de seguirse y así completar nuestra lista. Aunque ya sabemos todos que siempre pueden ir apareciendo más.

¿Y qué pasa una vez tenemos el tablero, con listas, etiquetas y tarjetas? Pues que comienza el proyecto. En el tablero, agregaremos a los miembros implicados. Tanto ellos como nosotros mismos, habremos llegado a un acuerdo sobre cómo gestionar las tareas. Ya sea el BIM Coordinator o los agentes por su cuenta, se irán adjudicando las tareas e irán desplazando las tarjetas por las diferentes listas.

EXTRA

Según adquiramos la costumbre de trabajar con la herramienta, podemos incluir otras opciones que nos da trello:

Incluir fechas de vencimiento de manera individual en cada tarjeta. Y si usamos la Pop-Up Calendario, obtendremos además una visión general de cómo irá nuestro proyecto.

Vincular el tablero a un canal Slack. Si la comunicación del equipo es a través de Slack, es posible conectar el tablero y que todos los movimientos que se hagan en trello aparezcan en un canal específico para ello. Así están todos informados sobre los pasos que se están dando.

Instalar plugins externos. Para quienes usen Revit como software para trabajar en BIM, existen dos plugins que conectan este programa con trello. Personalmente he probado sólo trellit, desarrollado por Garquitectos y BIMtowin. Es gratuito, y sirve para hacer capturas de Revit a las que añadir anotaciones y desde Revit elegir en qué tablero, lista y tarjeta enviar dicha captura, e incluso adjudicar esta nueva tarea a algún componente del equipo.

