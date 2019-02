EL AMIGO DE PEPE O CÓMO UN ARQUITECTO TE PUEDE AHORRAR DINERO

Comenzamos una pequeña serie de post que han escrito algunos de los alumnos de la octava edición del curso de Identidad Digital.

“Vives de alquiler, llevas tiempo ahorrando y quieres comprarte una casa. Con esto de los

inmuebles de saldo del “banco malo”, seguro que hay alguna oportunidad para comprar

barato, y con una reformita, tener la casa que quieres.

El agente del banco te enseña una que parece ideal: dos plantas, muchos metros cuadrados, y

una buhardilla enorme con dos tragaluces. Es verdad que hay algo raro, para llegar al baño se

pasa por la cocina, o en medio del patio interior hay un aseo a medio construir (como casi toda

la casa, la verdad). Pero las bondades que te cuentan hacen que des una señal de 600€ para

reservarlo, no vaya a ser que alguien se lo lleve y pierdas la oportunidad.

El caso es que hablas del tema con tu buen amigo Pepe: “Estoy en trámites con el banco para

comprarla. Tendré que buscar un constructor, a ver qué me cuesta la reforma”.

Resulta que tu amigo Pepe conoce un arquitecto, que le hizo el proyecto y dirección de las

obras de reforma de su casa hace ya algún tiempo, y te recomienda que le llames, que te

asesores bien. Así que… ¿por qué no? la casa de Pepe siempre te ha gustado, y si te lo

recomienda tu amigo…

Quedáis para ver el inmueble en cuestión, le dices “quiero saber cuánto me puede costar la

reforma, a ver si me dan los números…”. Entráis. Él va con un láser arriba y abajo, midiendo

aquí y allá, mirándolo todo. Parece que ha venido con los deberes hechos y consulta cosas en sus

papeles.

Cuando termina la visita al inmueble, y el agente del banco se ha marchado, habláis. Resulta

que te comenta que esa buhardilla tan maravillosa está fuera de ordenación, vamos, que es

ilegal. Por no hablar de que es un añadido posterior a la construcción original, por lo que

existen serias dudas al respecto de su seguridad estructural.

Por otra parte, te hace ver que la casa tiene ciertas patologías, así que habrá que invertir en

consolidaciones estructurales, además de que hoy en día -te dice- las normativas técnicas son

mucho más restrictivas, por lo que, para garantizar una calidad en la edificación, las fachadas

que tiene la casa no te sirven de mucho, dado el estado en que se encuentran.

Y así algunas cosas más. Entonces… ¿cuánto crees que necesito invertir en arreglarla? El

arquitecto te dice una cifra aproximada, y cuando la sumas al precio de venta de la casa (que

antes parecía estupenda y ahora ves algo destartalada), no necesitas una calculadora para

saber que no te cuadran los números. Te están dando gato por liebre, porque la casa, así como

está, no vale lo que piden.

Le preguntas cuánto le debes por la visita. Te dice: 60€, que vienes de parte de Pepe. Le pagas

y le das las gracias, que le llamarás y le contarás cómo has quedado.

Epílogo.

El amigo de Pepe no compró la casa. Perdió los 600€ de la señal que había dado. Desde

entonces, llama a su arquitecto como quien consulta con su abogado o su médico de cabecera.

Porque se dio cuenta que un arquitecto podía ahorrarle más dinero del que le costaba. ”

