Agustí Obiol rememora a Enric Miralles

” La vida es dura

Este escrito no tiene ninguna voluntad de crítica arquitectónica, ya que otros muchos antes que yo, y con más autoridad en la materia, han vertido ríos de tinta en el análisis de la obra de Enric Miralles, desde todos los enfoques y perspectivas posibles. Tan sólo quiero dedicar algunas líneas a compartir una experiencia personal que se desarrolló de forma muy intensa a lo largo de más de diez años de vivencias compartidas.

Conocí a Enric Miralles en su época de colaboración con el despacho Piñón-Viaplana. Si no recuerdo mal tras todos los años transcurridos, fue con ocasión del proyecto de la Plaça dels Països Catalans. En aquella época, era mi entonces socio Robert Brufau quien mayoritariamente se hacía cargo de sus proyectos; pero, en este caso, Robert me pidió que le echase una mano con la pérgola central de la plaza en particular, y con las estructuras de acero en general, ya que supuestamente yo era el más experto de los dos en este material (mi Tesis Doctoral precisamente había versado sobre el análisis de las estructuras de acero en régimen plástico, lo que en aquellos tiempos, en España y en el mundo de la edificación, era bastante novedoso). (…) “

