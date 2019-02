¿QUÉ ES LA IDENTIDAD DIGITAL?

Desde que arrancamos con el presente blog de Stepienybarno hace 10 años, el tema de la Identidad Digital es algo que ha estado siempre presente en nuestro día a día.

En realidad, es una forma de poner nombre a lo que hacemos y enseñamos. El concepto está cerca del marketing online, de la comunicación digital y del branding, pero la Identidad Digital va un paso más allá.

También, tiene mucho que ver con obtener una buena visibilidad y que, en consecuencia, aumenten nuestras posibilidades laborales; pero, nuevamente, la idea se queda corta.

De hecho, en nuestra opinión, cada vez es más importante la Identidad física que tenemos. Si no hay una buena Identidad fuera de la red, difícilmente en la red se podrá tener una Identidad digital consistente.

Así que, si ves que el tema te interesa, ¡!este es tu post sin duda alguna!!

La principal objeción que nos hacen en nuestros cursos cuando explicamos de qué va esto de la Identidad Digital es que no es fácil y, además, lleva mucho tiempo. Nuestra respuesta siempre es clara: efectivamente, tienen razón. Esta es la “mala” noticia.

La buena es que no es más difícil que cualquier otra cosa que hayan estudiado previamente; es más, la asignatura más fácil de arquitectura es más difícil que lo que se necesita aprender para tener una buena presencia en la red; así que, esta excusa no es demasiada buena. Cualquiera está más que capacitado para entender todo lo que se necesita saber y hacer.

La segunda objeción es que lleva tiempo. Por supuesto que lleva tiempo; si se hiciera en un pis pas, cualquiera tendría una buena Identidad Digital, pero la realidad es que hace falta paciencia y constancia. Dos fortalezas que o las tienes o las ejercitas. De hecho, cuando alguien te cuente un atajo en la red, desconfía profundamente de quien te esté vendiendo esa moto.

Aun así, la buena noticia es que este tiempo es la inversión más segura. No estamos hablando de estar todo el día enganchados a las redes, lo que decimos es que hay que estar una hora cada día con este tema encima del tablero, pero con cabeza y claridad.

Para ello, no queda otra que formarse. Si no se hace, el tiempo que se emplee, sea el que sea, está condenado a la ineficiencia. Y no hay nada peor que perder el tiempo.

En cualquier caso, como sobre Identidad digital ya hemos escrito mucho en este blog, hoy nos apetecía compartir vosotr@s una reflexión en vídeo que ojalá sea de vuestro interés.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

