Cómo elegir el tipo de estudio de arquitectura donde quieres trabajar (a lo mejor no es un estudio)

Elegir el tipo de estudio de arquitectura donde quieres trabajar es una de las primeras decisiones que deberías tomar si has decidido buscar empleo.

No te ofrece lo mismo un pequeño estudio que una multinacional. No se accede del mismo modo, no buscan los mismos perfiles, ni te permiten encauzar tu carrera de la misma manera.

La diferencia puede ser mayor que la que hay entre El Corte Inglés y una verdulería de barrio. O entre los Rolling Stones y los Gemeliers.

Vamos a hacer un repaso a las posibilidades y los pros y contras de cada una de ellas, sabiendo que generalizar siempre es inexacto, pero tratando de categorizar para hacer más práctica y aplicable la información.

Acceder al Artículo AQUÍ

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

