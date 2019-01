Buzludzha Monument el OVNI comunista Búlgaro

Arquitecto: Goergi Stoilov

” es uno de los mayores monumentos ideológicos erigidos en Bulgaria y una antigua sala de congreso soviético situada en el Parque Nacional de Buzludja, en los montes Balcanes búlgaros. (…) ”

Fuente: Wikipedia

EL MONUMENTO

” The following timeline will guide you through events at Buzludzha, from the 1971 decision to build a grand Memorial House, through the monument’s complicated construction process and subsequent inauguration, all the way up to its present-day status. (…) ”

Conoce la historia del Monumento AQUÍ

ACTUALIDAD

Son muchos los aventureros que se han colado a esta obra de arquitectura abandonada, que ahora está clausurada. Y nos regalan imágenes de su estado actual como las que podéis ver AQUÍ

Buscando por Instagram imágenes sobre el monumento, nos ha gustado muchísimo esta imagen con nieve, en la que se descontextualiza por completo y parece aún más un edificio extraterrestre.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

