EL NUEVO SKYLINE DE MADRID SERÁ PARA ZAHA HADI ARCHITECTS

Sí, sí, habéis leído bien. Ya tenemos ganador del polémico concurso para levantar tres nuevas torres en Embajadores, uno de los barrios más emblemáticos de Madrid.

El concurso se llevó a cabo entre tres de los estudios más populares del panorama arquitectónico y ni siquiera el propio concurso restringido ha estado exento de suspicacias.

Así, la oficina actualmente comandada por Patrick Shumaker se llevó el gato al agua, en detrimento de Nornan Foster y Santiago Calabrava.

Si te apetece saber todos los detalles del concurso y el fallo del jurado, no tienes más que seguir leyendo.

El concurso fue convocado a la vuelta del verano, ante la mirada atónita del propio Colegio de Arquitectos y el CSCAE, que no fueron ni siquiera convocados a modo de consulta.

Se trata de un nuevo distrito financiero, muy similar en su concepto al actual de las cuatro torres.

Manuela Carmena tampoco se ha pronunciado nunca sobre el concurso –ni siquiera en esta fase final-, por lo que suponemos que se trata de un gol que ha tenido que asumir por razones políticas que desconocemos.

En cualquier caso, las propias bases de concurso, tenían más de una clausula leonina.

Entre ellas, y quizás la más determinante, podemos destacar que para presentarse al concurso, había que haber construido una torre de más de 30 altura en el último año. Como os podéis imaginar, sólo con este requerimiento, ya quedaban fuera la gran mayoría de estudios de arquitectura.

Por otro lado, para presentarse a la licitación, se debía haber facturado más de 20 millones de euros en los últimos dos años; con lo cual, el concurso quedaba en bandeja para unos pocos arquitectos.

Así, hubo una primera ronda en la que se presentaron 9 oficinas de arquitectura (acompañadas de ingenierías) y de ellas fueron seleccionados 3 para una especie de concurso restringido. Se pagaban tres proyectos básicos y, en base a ellos, se ha decido la idea ganadora. Todo se ha hecho con el mayor de los secretismos y sin ningún atisbo de participación ciudadana.

En este sentido, hemos sabido de las primeras reacciones de vari@s polític@s que no ven este tema de la misma forma.

Santi Abaskal, actual presidente del partido político Vox, no se ha despeinado afirmando que, “basta ya de tanta decoración navideña y decisiones populistas de peatonalización; por fin, tenemos un proyecto acorde a la entidad de la ciudad. La arquitectura siempre ha sido el símbolo del poder y los madrileños y vamos a poder sentirnos orgullosos, una vez más, de nuestra ciudad.

Si en la cumbre cada torre hubiera un águila imperial, el proyecto ya sería perfecto”.

Más adelante, sin venir demasiado a cuento, apuntó: “por otro lado, ahora toca seguir con decisiones valientes y ya estamos tardando en organizar un concurso para un museo homenaje a Franco. Me reuní en Casa PP con sus nietos y ya están al tanto de la idea; les vi ilusionados con el concurso.”

Sin embargo, como os podéis imaginar, desde Podemos, la activista y política Rita Meaestre, lo veía diametralmente opuesto. Comentaba en la rueda de prensa que, “es una vergüenza que el dinero de todos los madrileños y madrileñas se malgaste de esta forma. El concurso ha venido impuesto desde arriba y no tiene nada que ver con las políticas sociales del propio ayuntamiento.”

Con todo ello, las tres nuevas torres, destinadas en principio a alojar sedes de grandes grupos empresariales y banqueros, serán ejecutadas por Zaha Hadi Architects y Supper Ingenieria.

La inversión total del proyecto está valorada en 999 millones de euros. Los honorarios del proyecto ahora mismo se desconocen; pero, se sabe que el proyecto de ejecución tiene que estar presentado en menos de un mes.

Eso sí, Patrick Shumaker, no parecía muy apurado con este tema y comentó que, “nuestra oficina está acostumbrada a plazos de entrega todavía más exigentes y nuestros arquitectos trabajan 12 horas al día, incluido también el fin de semana. Somos la oficina más eficiente del mundo y lo vamos a demostrar”.

A lo que añadió, “este proyecto es un nuevo triunfo del capitalismo y gracias a ello todos salimos ganando. Además, es un proyecto sostenible porque las cubiertas de las tres torres serán azoteas verdes. Eso sí, también habrá espacio en ellas para que los mejores restaurantes de la ciudad puedan tener su choquito (traducción libre). Pensamos que se podrían servir hamburguesas con la forma del edificio. Eso sí, serían muy altas y convendría avisar que no se pueden comenzar a comer por abajo. Los cimientos siempre para el final. Pero vaya… que cada cliente asuma sus propios riesgos.

Lo importante es que, como veis, la ecología nunca ha de ir reñida con los negocios”.

Por otro lado, vía Instagram –su red social preferida-, hemos sabido que Nornan Foster, está bastante descontento con el resultado del concurso afirmando que, “el concurso ha sido una tomadura de pelo. Patrick sabía desde el minuto uno que iba a ganar y tenía información privilegiada. En España siempre pasa igual”.

Ante los comentarios del propio Shumaker diciendo que “Foster siempre ha sido un arquitecto envidioso”, el arquitecto inglés, se limitó a decir “cuando este señor tenga un Pritzker y un Príncipe de Asturias que me avise para seguir hablando. Su oficina es como Mordor y él es lo más parecido al señor oscuro. En nuestra firma, todo es luz y tenemos una Fundación que así lo demuestra.

Es más, no es digno de tener ni siquiera mi colección de lápices de colores”.

Mientras tanto, Santiago Calabrava se ha limitado a comentar que “el ganador es un buen proyecto, pero evidentemente, no es lo suficiente formalista.

Mi propuesta estaba llena de tensión y llevaba a un siguiente nivel el tema de la ligereza en proyectos de altura.

En cualquier caso, puestos a elegir me hubieran gustado más unas torres deconstructivistas realizadas por Gehry.

Aun con todo, he de reconocer que no me importa demasiado no haber ganado, pues, por suerte, he podido convencer a una ciudad brasileña -que no puedo aún desvelar su nombre-, para que construya mis torres.

Así que, todos contentos”

En fin, ya veis que no puede ser el tema más surrealista y desalentador. Por más esfuerzos que hacemos en ver algo positivo en todo este invento, nos cuesta horrores.

Lo que está claro es que, la suerte está echada y el nuevo skyline madrileño pronto contará con tres nuevas torres de 69 pisos y una altura de 333 metros cada una.

Malos tiempos para la arquitectura.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

No olvidar que este post ha sido publicado el 28 de diciembre, día de los inocentes.

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía:

10 Ideas para vender más si eres arquitecto