Oslo y las zonas sin coches: un paso más

Enrique Dans

” Empezando en este año 2019, Oslo convierte su zona centro, de circulación ya restringida, en una zona completamente libre de coches, eliminando totalmente el aparcamiento en superficie. Una segunda fase, superados ya los obstáculos y resistencias de la primera, que posibilitará que la ciudad con mayor densidad de vehículos eléctricos del mundo y con un menor hábito de ir en coche a trabajar designe toda una amplia zona para peatones, transporte público y vehículos como bicicletas o patinetes, tras reconvertir todo el antiguo espacio de estacionamiento en un amplio entramado de carriles bici.

La segunda fase tras la prohibición del automóvil con motor de explosión en amplias zonas de las ciudades es, claramente, la prohibición del aparcamiento en superficie. En el caso de Oslo, una ciudad en la que se calcula que el 61% de las emisiones de dióxido de carbono provienen del transporte y el 39% de vehículos privados, la cuestión estaba clara: no se trataba simplemente de favorecer las rutas en bicicleta, sino también de eliminar la mayor cantidad de espacio para el automóvil que fuese posible, una auténtica guerra contra el automóvil. Oslo se convierte así en la vanguardia del planeamiento urbano, estableciendo claramente que el interés no está tanto en facilitar determinadas formas de transporte, como en dificultar y convertir en incómodo el uso del automóvil particular. (…) ”

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.