5 motivos por los que firmar el Manifiesto Sostenible de Knauf

Hace unas semanas, Knauf cerraba su I Congreso Internacional de Sostenibilidad con la lectura del Manifiesto por un Pacto Sostenible: “Hogares más saludables y sostenibles: El futuro en tus manos”.

El texto recoge la firme voluntad de Knauf y de todos las personas, entidades y empresas que lo firmen de seguir trabajando en pos de la Sostenibilidad. Se plantean medidas para reducir emisiones, el fomento de la eficiencia energética, la promoción de actividades e iniciativas sostenibles, la búsqueda del bienestar centrado en las personas y el apoyo plataformas y asociaciones para el desarrollo sostenible.

Knauf no quiere que este documento se quede en una mera declaración de intenciones por lo que ha decidido invitar a todos los agentes del sector a unirse a esta iniciativa.

¿Por qué debes firmar este compromiso?

1.- Por el respeto hacia el medioambiente, la descarbonización y la lucha contra el cambio climático

Las emisiones contaminantes, el consumo de energía y recursos naturales y la generación de residuos están aumentan de forma alarmante y lo más preocupante es que con el crecimiento de población previsto hasta 2050, las previsiones no son buenas. Si no cambia la tendencia sólo nuestro sector, la construcción, será el generador de todas las emisiones asumibles para no superar el 2% previsto para todos los sectores por el IPPC. El Manifiesto de Knauf promueve medidas para la reducción de las emisiones contaminantes.

2.-Porque hay que acabar con el derroche de energía

El sector de la edificación gasta un 40% del total de la energía consumida en la Unión Europea. Esto provoca un gran gasto privado y público y una importante dependencia energética de los países.

El Manifiesto promueve la implantación de hábitos, materiales y medidas de eficiencia energética en las ciudades.

3.- Porque todos los gestos cuentan

No hace falta grandes campañas ni iniciativas. El Manifiesto por un Pacto Sostenible propone el apoyo a todo tipo de actividades y aprovechar nuestras capacidades y recursos para difundir los beneficios de la sostenibilidad a la sociedad e influir, en la medida de nuestras posibilidades, en los responsables de la toma de decisiones a nivel local, nacional y global.

4.- Porque es un texto centrado en las personas

Una de las propuestas más interesantes de este documento es que hay que tener en cuenta a las personas a la hora de responder a los retos económicos, medioambientales y sociales. El planeamiento de las ciudades, el diseño de edificios, la planificación del transporte, el papel de la industria no deben hacerse sin un enfoque humano.

5.- Se tiene en cuenta todo el ciclo de vida de los materiales y edificios

El Manifiesto por un Pacto Sostenible invita a todos los firmantes a apoyar iniciativas que promuevan la economía circular, desde la concepción al cierre de la cadena de valor de un producto: ecodiseño, reparación, reutilización y reciclaje de residuos.

Por todos estos motivos, pero sobre todo por un sector y un planeta mucho mejores no dejes de firmar el Manifiesto por un Pacto Sostenible

El post pertenece a la sección de post patrocinados

