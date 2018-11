Cuestión de Sentimiento

Por: Garmendia Cordero Arquitectos

Desde: Madera y Construcción

” Siempre he pensado que en el uso de la madera existe una justificación romántica más presente que en el resto de materiales que podamos llegar a utilizar a la hora de crear espacios. Algo emocional ajeno a las numerosas razones técnicas con las que ya cuenta que lo convierte en un material diferente, en un elemento capaz de enamorar en cualquier estado y forma. Un material con un encanto más allá de lo constructivo.

Es una de esas pocas cosas que provoca casi unanimidad. Qué difícil resulta cruzarte con alguien que repudie la madera, ni siquiera nadie que muestre indiferencia ante ella. He de decir que a mí me pasó una vez, todavía recuerdo el momento y cómo me sentí, descolocado, aturdido, sin saber qué decir ni cómo continuar la conversación.

Y es que mi relación con la madera es anterior a mis propios recuerdos ya que mi aitite (abuelo), una de las, a día de hoy, personas más bellas que he conocido jamás, era carpintero. Dormí los primeros años de mi vida en una cuna fabricada por él, una cuna que además se transformaba en mesa, acompañándome así muchos años más, supongo que sólo por eso entenderéis que ni puedo ni quiero ser imparcial con ella. (…) ”

Acceder al Artículo AQUÍ

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

