LA INSOLITA ARQUITECTURA DE BRUCE GOFF

Por: Pablo J. López Hernández

Desde: El Arquitecto Impenitente

” Bruce Alonzo Goff (1904-1982) es, sin duda, uno de los arquitectos del siglo XX más inmerecidamente olvidado y, desde luego, en la Escuela de Arquitectura jamás me hablaron de el (tal vez porque ni lo conocían).

Su trayectoria no ha sido suficientemente reconocida y solo en estos últimos tiempos comienza a despertar cierto interés. Y ello es porque Goff fue un autentico solitario que recorrió su particular camino al margen de los movimientos arquitectónicos vigentes en su época. Amigo de Wright, con quien se carteaba, era reconocido por el vanidoso maestro de Taliesin como verdadero colega y como un arquitecto de talento. Pero aun con esta notable influencia, Goof desarrollo su propio lenguaje y jamas se sometió a ningún estilo ni movimiento. Amante furibundo de la naturaleza compenetró su obra con esta, al tiempo que rompía con los tradicionales modos de habitar. Su arquitectura era tan diferente que un crítico, no sin sorna, dijo que si un marciano llegara a la tierra seguramente la comprendería mejor que los humanos.

Porque la arquitectura de Goff es inclasificable. Es una mezcla de arte pop, de psicodelia, de expresionismo y de una fantasía sin limites. En sus obras se aunan soluciones formales y plantas sorprendentes con las ideas mas iconoclastas respecto de la forma de vivirlas, además de una concepción de volúmenes y masas que raya en lo delirante. (…) “