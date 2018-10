Celebration City

Desde: El blog de José Fariña

Hace unos días en estuve en Málaga dando una conferencia en el Centro Pompidou titulada “Utopías y distopías urbanas. La ciudad ideal como ideología”. Entre los ejemplos de ciudades ideales actuales me referí, entre otras, al modelo Smart City y a la ciudad de Celebration. Dado que a la Smart City ya le he dedicado varios artículos del blog he pensado que sería interesante plantear “el caso” de Celebration. Por varias razones que podría resumir en tres principales: se trata de un ejemplo no demasiado conocido; tanto su génesis como su planteamiento son diferentes al resto de ciudades ideales que se han intentado llevar a cabo; y, además, resulta que contiene elementos que ayudan a la comprensión de las dificultades de construir una ciudad ideal con características intemporales y sin posibilidad de aislarla respecto al resto del mundo. De forma que decidí adentrarme en el mundo Disney y tratar de entender un caso atípico de ciudad ideal planteada como un negocio. Rentable, por cierto.

Acceder al Artículo AQUÍ

¿Quieres inscribirte en nuestro curso de Identidad Digital para arquitectos?

En breve, nueva edición:

http://cursoidentidaddigital.stepienybarno.es/

Información en: blog@stepienybarno.es

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7 Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.