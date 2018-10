Sáenz de Oíza, el poder de pensar con las manos

Desde: CIRCARQ

“Nací en Navarra, en el pueblo de Cáseda. terminé la carrera el año 46. Fui a trabajar a Estados Unidos, como pensionista de la Academia de Bellas Artes, y a mi regreso entré de profesor en la Escuela. Tengo una cierta preocupación docente; quien es profesor sigue siendo alumno y, por tanto, se mantiene vivo. Fui profesor de Salubridad e Higiene: la arquitectura utilitaria de mi país no funcionaba, los grifos no daban agua, los desagües se obturaban; durante diez años expliqué la asignatura, hablando del sol, del agua y la importancia del control del medio para la creación de la forma habitacional; ésta era la lección primera. Trabajé en la Sección Provincial de Urbanismo de Madrid. Me casé en 1956. Gané la cátedra en 1968. No he producido mucha obra: Torres Blancas, La Ciudad Blanca de Alcudia, el Banco de Bilbao y unos grupos de viviendas económicas son lo más conocido de la misma.

Francisco Javier Sáenz de Oíza (1918-2000) (…) ”

Acceder al Artículo AQUÍ

