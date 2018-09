CONTRA LA OBSESIÓN POR VENDER.

En el mundo de los blogs últimamente nos encontramos con dos tendencias bastante opuestas.

Por un lado, vemos muchos blogs de arquitectura que, además de ser estupendos, llevan mucho tiempo publicando y que en lo último que piensan es en vender.

Por otro lado, supuestos gurús del marketing te cuentan cómo vivir de tu blog casi de inmediato.

Entre ambos extremos, seguramente, se encentra un punto interesante que nos gustaría poner encima de la mesa.

1_ EL BLOG COMO NEGOCIO DIGITAL O COMO PIEZA DE UN SISTEMA.

Sobre las claves para tener un buen blog de arquitectura ya hemos escrito mucho en Stepienybarno (ver aquí), pero quizás no hemos incidido demasiado en cómo se puede monetizar un blog de arquitectura.

Desde nuestra experiencia, vemos que se trata de un camino largo y, si se quiere tener ingresos recurrentes, conviene tener en cuenta por lo menos dos aspectos muy concretos. O bien se entiende el blog como un negocio digital o bien éste ha de ser parte de un engranaje empresarial.

Si tenemos un negocio digital, el blog se convertirá en nuestro pilar fundamental a nivel laboral. Digamos que el blog no es una pieza más de un engranaje, sino que es el bastión principal sobre el que armar todo.

Como siempre, habrá que compartir mucho material de valor y estar atento a producir cuantas más sinergias mejor (ver post).

En este caso, una de las vía principales de ingresos serán las que lleguen de la venta de infoproductos (ver aquí). Los infoproductos pueden ser desde venta de libros hasta venta de cursos online.

Eso sí, si primero no se ha sido muy generoso con la audiencia, será complicado generar la confianza suficiente para vender.

La otra opción es tener una estrategia empresarial clara y que el blog sea una pieza decisiva de la misma –pero no necesariamente la más importante o la única-.

Para ello, deberemos ser capaces de hacer algo que nos guste y nos diferencie de otros arquitectos, que lo que ofrezcamos sea realmente útil y que comuniquemos ese servicio o producto a nuestro potencial cliente.

SI estamos empezando seguramente es buena idea focalizar y apostar por una idea clara y contundente. Más adelante, cuando vayamos afianzando nuestra apuesta, es buen momento para diversificar y no tener todos los huevos en la misma cesta. El futuro es incierto y conviene tener varias posibilidades por si una va mal.

Con estos mimbres, podemos pensar en que a través del blog nos pueden llegar más posibilidades laborales; de esta forma, en la publicación digital no venderemos nada directamente, pero será la pieza clave, por tu visibilidad –también creación de marca-, para que surjan oportunidades que ni siguiera habíamos imaginado.

Tanto para un caso como para el otro, conviene tener muy cuidada la presencia en las redes sociales y una correcta estrategia de Email Marketing (ver aquí).

2_ NUESTRA EXPERIENCIA

En nuestro caso, comenzamos transitando la segunda opción y hasta que el blog no tuvo mucho músculo no lo integramos en nuestra estrategia laboral.

De hecho, se puede decir que fue al revés de lo que suele ser la estrategia habitual, cuando el blog tuvo mucha visibilidad comenzaron a surgir oportunidades que fueron afianzando lo que queríamos hacer. Por eso, no es buena idea ser demasiado categóricos a la hora de indicar un solo camino. Lo que a unos les funciona para nada tiene que ser la única opción. Tener la mente abierta es mucho más rentable.

Muchas veces, no se trata tanto de ir a por un objetivo y tener todo planificado, como de estar atento a lo que va llegando y, desde ahí, ir tomando nuevos caminos profesionales.

Más adelante, vimos que el propio blog podía ser una fuente de ingresos interesante y, desde entonces, hemos tenido ingresos tanto de publicidad -post patrocinados y banner- como por la venta de infoproductos (curso online de Identidad Digital). Para todo ello, tener más de 50.000 visitas cada mes y tener bastante impacto (ver aquí) en las redes y tal, es fundamental.

Eso sí, recomendamos encarecidamente escapar de todo pensamiento buenista y super optimista. Más allá de lo que nos guste hacer y se nos dé bien, conviene no ser ilusos y pensar que podemos conseguir la luna si la deseamos fervientemente. El Universo quizás tiene planes para nosotros, pero no necesariamente conspirara en nuestros sueños. Os animamos a ver este vídeo sobre el pensamiento mágico pendejo.

También es cierto que desde Stepienybarno hemos ido bastante a nuestra bola y no hemos dependido demasiado ni de la propia actualidad ni de hacer nada para conseguir muchas visitas. De hecho, los post más visitados en el blog están escritos sin ningún tipo de aspiración a ser virales.

Por poner un ejemplo concreto. Nosotros a la hora de escribir artículos tenemos dos motivos principales.

En el primer caso -y que son la mayoría de los post- hay un tema que nos anda rondando la mente, vemos que tenemos algo que decir y, sin mirar demasiado lo que han hecho otros, nos ponemos a ello. Normalmente, escribimos rápido y de tirón. Luego lo dejamos reposar y vamos corrigiendo el post -este mismo post está hecho así-.

Por otro lado, a veces, pensamos en una temática concreta, por ejemplo arquitectura y productividad (ver aquí), y nos ponemos a escribir varios post de la serie. Normalmente, esta temática está integrada dentro de nuestra estrategia laboral. En este caso, terminar haciendo talleres de productividad para arquitectos.

Sin embargo, mucha gente del blogging te aconseja buscar palabras claves con las que quieras posicionar futuras ventas y escribir sobre ello.

No decimos que esto sea un error, pero es bien complicado acertar si no se sabe mucho del tema.

En cualquier caso, creemos que hemos sido bastante comedidos a la hora de monetizar el propio blog y, a buen seguro que, podemos avanzar bastante por estos terrenos. De hecho, casi nadie te recomienda apostar por el tema de banner y post patrocinados y más bien te animan a meterte en el mundo de los afiliados (ver aquí). Sin embargo, dentro del mundo de la arquitectura, lo de los afiliados lo vemos complicado.

3_ LA OBSESIÓN POR VENDER

Sólo uno o dos de cada diez blogs que se lanzan, al año siguiente siguen en activo. De éstos muy pocos tienen contenido de valor, publican regularmente y son visibles. A su vez, de este pequeño grupo, casi ninguno, en realidad, llega a monetizar su blog.

En el caso de los blogs de arquitectura, vemos, con cierta sorpresa, el nulo interés de muchos de sus responsables por hacerlo. También, detectamos un nivel de contenido muy alto y abundante. Contenido que, en nuestra opinión, en la mayoría de los casos supera a lo que “revistas de toda la vida” publican en papel.

Este nulo interés por hacer rentable un blog, económicamente hablando, no es ni bueno ni malo, es sólo una opción; pero vemos bastante margen de maniobra en el caso de que, finalmente, los autores de estos blogs se interesasen en tener en cuenta los temas que este post vamos tocando.

Eso sí, como bien insiste el experto en marketing, publicidad y empresa, José Antonio Alguacil (Fefo), una de las claves para que nos vaya bien será la capacidad que tengamos de generar comunidad.

Para ello, plataformas como Youtube, pueden ser un gran punto de partida que los arquitectos, en general, estamos ignorando.

“Ofrecer a la gente tu punto de vista… youtube te puede juntar con gente que no tiene nada que ver contigo, pero que, realmente, tiene muchas cosas en común.” Comenta Fefo.

https://www.youtube.com/watch?v=MSNdPD7VcUQ

De todas formas, en el caso de que el autor del blog tenga interés en el mundo docente, sus posibilidades aumentan en función de la calidad y relevancia de su publicación digital. Es decir, aunque no haya un retorno directo y medible, lo normal es que, en alguna medida, su buena presencia en la red le ayude a que sus posibilidades laborales aumenten.

Lo bueno de estos blogs es que no tienen casi ningún condicionante y se pueden sentir totalmente libres de decir o hacer lo que quieran.

En el extremo opuesto, nos encontramos bloggers que cada vez escriben con menos convención y profundidad. Muchos de los post que se escriben en la red están condicionados por el consumo rápido y las garras de google.

En este sentido, el arquitecto y autor del blog kurioso.es, Pepo Jiménez, apunta:

“(…) La lectura dejó de ser diagonal para pasar a ser apocalíptica. Apenas nos enfrentamos a un titular y una entradilla o a un análisis cutre de 140 caracteres. Podría insultarte aquí y casi nadie se daría cuenta. Podría escribir un buen titular y dejar la noticia ‘en desarrollo’ y cobrarme miles de visitas. El párrafo de contexto es un objeto en peligro de extinción, un atentado SEO que al periodista le puede costar bronca y sueldo. La economía de la atención cotiza demasiado alto como para andar con circunloquios.” (1)

Con todo ello, por un lado, sabiendo que la mayoría de la gente no dedica mucho tiempo a leer en la red, infinidad de post apuestan por lecturas facilonas con títulos pegadizos y lo acaban trufando de imágenes sin sentido y gifs que a nosotros, personalmente, nunca nos hacen gracia.

Por otro lado, a sabiendas de que google indexa determinado contenido y de otro pasa olímpicamente, muchos autores están más pendientes de agradar sus caprichosos gustos, en vez de escribir sobre lo que realmente le interesa a ellos y a sus lectores.

Así, jugar a todas las bandas es complicado y, normalmente, conviene decidirse por uno de los caminos. En nuestro caso, lo tenemos claro, si no nos sale de las tripas, no es buen plan escribir.

Si, además, podemos escribir sobre temas que interesen a la mayoría de nuestros lectores, mejor que mejor.

Pero eso, de estar pendiente de google nos cuesta horrores; de hecho, no es algo que hagamos, o por lo menos no lo hacemos conscientemente.

Como bien dice Lucas, el responsable del estupendo blog, CalvoConBarba,

“(…) Rápido olvidamos que las redes nacen como una forma de contacto, relación y envío de información entre personas, y lo convertimos sin pudor en un buzón lleno de folletos, o una película trufada de anuncios. Confundimos interés con deseo, y convertimos un follow o una descarga de un ebook en una avalancha de emails de no deseados, ofertas no solicitadas y propuestas fuera de lugar. Vestidas de personalización y colegueo, eso sí, como si eso fuera a eliminar la molestia.” (2)

Con todo ello, en los últimos años han aparecido en la red un sinfín de personajes que te explican cómo ganar pasta rápida con un blog. El “truco” normalmente está en coger atajos que los demás desconocemos. Así que te van contando cositas en sus propios blogs y luego te animan a que si quieres que te cuenten cómo salir de pobre, te apuntes a sus mentorías y listo. En cualquier caso, a unos pocos les puede servir el plan, pero la mayoría quedarán, finalmente, decepcionados de los cantos de sirena.

Uno de esos mandatos es seguir el siguiente plan: Montas un blog con pocos post pero muy largos para que google te los pueda indexar. Se prepara un Lead Magnet (gancho para que el lector deje el correo) que aporte un valor extra a lo que se suele publicar. A partir de aquí, comienzas a gastar dinerito tanto en google como en facebook. ¿Esto qué hará? Lógicamente, traer tráfico a tu blog –aunque sea tráfico más frio que un iceberg-. A estas visitas les irán apareciendo pop up por todos los lados -las molestas ventanitas que te piden tu correo-.

De esta forma, un blog que tan sólo tenga meses de actividad, de repente tiene cientos, sino miles (es cuestión de euros), de visitas. Con esta táctica, es cierto que muchos de los visitantes del blog dejarán su correo a cambio del Lead Magnet y, a partir de ahí, les freirán a correos -normalmente una cadena automatizada-, para que al quinto o sexto mensaje se intente vender algo.

Toda esta estrategia suele ir acompañada del lanzamiento un libro (ebook) y entrevistas a los bloggers más posicionados en su sector, para conseguir todavía más visitas e ir ganando algo de autoridad.

Lo bueno de este plan -muy resumido y un tanto caricaturizado- es que quien lo sigue hará ruido y tendrá algún ingreso rápido.

Lo malo es que al estar basado en los fuegos de artificio, pues lo normal es que serán muy pocos los que consiguen realmente generar ingresos suficientes para vivir.

Eso sí, estos escasos casos de éxito siempre serán puestos como ejemplos de que el sistema funciona.

Es más… les irá lo suficientemente bien como para montar su propio chiringuito digital explicando, nuevamente, a otros lectores cómo poder vivir de un blog en un periquete.

En fin, como podéis ver, el plan en sí mismo no nos gusta demasiado, pero bueno… entendemos que para alguien que empieza y no tiene mucho tiempo puede ser tentador.

Sin embargo, en nuestra opinión, conviene huir del pensamiento facilón de que se puede atraer clientes gastando dinero en Facebook o google y que, a partir de ahí, en nuestra web les podremos vender de todo.

Esto no va de “aquí te pillo aquí te mato”; esto va de generar confianza. Es un camino largo y que requiere tiempo, como bien cuenta Omar de la Fuente en este vídeo:



https://www.haciaelautoempleo.com/no-te-cambio-un-franck-por-un-baixas/

En cualquier caso, no hay reglas fijas y lo que a unos les funciona a otros no tanto. Muchas veces, es cuestión de probar e ir pivotando rápido si la cosa no va como esperamos.

Y en ello andamos desde hace muchos años, buscando nuestro propio camino que, a buen seguro, también tendrá sus fallas y a otra gente le parecerá poco eficiente y lento.

En este sentido, nunca hemos puesto a Stepienybarno como ejemplo de nada pues todo es demasiado complejo como para sacar pecho por lo conseguido.

En cualquier caso, por suerte, nuestra forma de estar en el mundo 2.0 nos permite vivir con tranquilidad y compartir con tod@s vosotr@s lo que vamos aprendiendo.

Para nosotros, desde luego, más que suficiente.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

(1)_ Ya no se cuentan historias como las de antes Por Pepo Jiménez. http://www.vozpopuli.com/altavoz/redes/historias-Internet-Nostalgia_0_1065193847.amp.html (2)_ Te odio. Automáticamente. http://calvoconbarba.com/2017/10/02/te-odio-automaticamente/ También te puede interesar: MINI GUÍA: 10 IDEAS PARA VENDER MÁS SI ERES ARQUITECTO Acceder http://www.stepienybarno.es/blog/2016/11/22/mini-guia-10-ideas-para-vender-mas-si-eres-arquitecto/

¿Quieres inscribirte en nuestro curso de Identidad Digital para arquitectos?

En breve, nueva edición:

http://cursoidentidaddigital.stepienybarno.es/

Información en: blog@stepienybarno.es

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.