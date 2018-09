El mapa y el territorio

Por: Javier Bilbao

Desde: JotDown

La nueva novela de Michel Houellebecq es una conmovedora historia de superación personal y todo un canto a los valores familiares. La protagonista es una niña tan encantadora como traviesa que susurra al oído de los caballos y… no, que no cunda el pánico. Este francés retorcido sigue siendo el mismo. Si en sus anteriores obras venía a decir que la vida es una mierda, en esta concluye que la vida es una mierda y encima te mueres. Puede el lector continuar que no desvelaré ningún aspecto fundamental de la trama.

El protagonista es, como de costumbre, un hombre parisino con éxito profesional pero de vida solitaria. Jed Martín es un aclamado fotógrafo y pintor que no ha sentido otra vocación en su vida que la del arte. Ya de niño pintaba flores con sus lápices de colores. No por su belleza bucólica sino porque son, dice, grandes órganos sexuales; “vaginas abigarradas entregadas a la lubricidad de los insectos” que en poco tiempo se pudren y hieden.

