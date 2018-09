Por: Diario de una Arquitorturada

“Recientemente visité la exposición del Museo ICO en la que se incluye parte de la obra fotográfica de Berenice Abbott que documenta la transformación de Nueva York.

A pesar de mi fascinación por algunas de las imágenes dignas de un fotograma de mi adorada “Metropolis”, hubo algunas instantáneas que captaron mi atención y que provocaron un “click” en mi mente: aquellas en las que se hacía evidente el contraste de la escala entre los antiguos edificios y los nuevos rascacielos que auguraban el futuro paisaje de la urbe.

Y el “click” de mi mente me retrotrajo a mi tierna infancia, escuchando una cinta de un cuento que me “traumatizó” profundamente. Os cuento la historia.

Cuando tenía cuatro o cinco años mi madre me compraba una colección de cuentos Disney que incluían con cada entrega una cinta de audio. No recuerdo el período de tiempo que pasaba entre cada entrega del coleccionable, pero sí recuerdo que mi madre adquiría religiosamente cada número nuevo y que yo esperaba extasiada poder escuchar -y más tarde leer- las historias que me deparaba el -en aquel momento- mágico mundo de Disney. (…) ”

