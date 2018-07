Por: Pedro Hernández Martínez

Desde: Arquine

““Cuando pensamos en arquitectura ¿en qué pensamos específicamente? ¿Qué es lo que hace que una construcción sea arquitectura? ¿Por qué consideramos algunos edificios como arquitectura y otros no? ¿En dónde radica aquello que determinamos como arquitectura? ¿Es algo que se encuentra en el objeto o algo que está en nuestra mente, una idea?”

Estas son algunas preguntas con las que comienza la exposición Más allá de la arquitectura de Antonio O’Connell, que se expone actualmente en el Polyforum Siqueiros. La expresión ‘más allá’ marca, por extensión, otra cuestión quizás más difícil de responder: ¿qué es arquitectura? o ¿cuándo consideramos una obra –en el formato que sea– como arquitectura? Pregunta que sólo a través de determinar ese límite será posible responder y cuya respuesta dependerá en gran medida de cada persona. “El tema de la arquitectura como tal, definirlo, es algo complejo. No hay una definición como tal. Hay muchas. Una de las conclusiones que he llegado es que se usa el término arquitectura en un rango amplio de definiciones. Tienes por un lado el tema de resolver la función y el otro es el tema artístico que incluso llega a prescindir de la función. Yo en mi trabajo he intentado romper esos limitantes de lo que la arquitectura puede ser” donde al final el tema de la arquitectura “más que ver con la idea y el observador (…) que va formando una especie de narrativas. Según en el contexto en el que estás una cosa se define como arquitectura”. Dicho de otro modo, nos advierte O’Connell: “la arquitectura es arquitectura cuando se piensa como tal”. (…) ”

