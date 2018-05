NUEVE AÑOS DE STEPIENYBARNO

Por un lado, parece que fue ayer cuando en el 2009 se nos ocurrió, con toda la inocencia del mundo, montar un blog y, por otro lado, han pasado cientos de cosas y la red nos ha dado tanto que parece que llevamos toda la vida en este mundillo digital.

Sin embargo, la realidad es bien distinta y hasta que montamos el blog, estuvimos varios años como estudio de arquitectura sin mayores pretensiones digitales. Decimos esto porque mucha gente tiene vértigo de saltar al entorno 2.0 y suelen ser miedos infundados.

Nosotros nos tiramos a la piscina sin flotador y salió bien la jugada; pero, a día de hoy, hay un montón de información disponible para tod@s que hace que tener una buena presencia en la red sea algo realmente accesible.

Siempre os recomendamos nuestro curso de Identidad Digital para poneros al día; pero hoy también os vamos a recomendar una plataforma online de curso que está muy bien: Boluda.com (por aquí).

No decimos que alcanzar una buena visibilidad en la red sea cosa fácil; pero, con una buena estrategia y teniendo claras las ideas, las posibilidades de éxito aumentan.

En cualquier caso, nosotros seguimos un año más al pie del cañón. Un año que ha sido intenso y como siempre bañado por la incertidumbre, porque lo que está claro es que “vivir de un blog” no es algo seguro y estable.

A cambio, las posibilidades de que pasen cosas son siempre grandes y esto hace que tengas que estar muy despierto a lo que va apareciendo.

Unas veces, para no dejar pasar oportunidades y otras muchas para decir no. De hecho, este año nos ha tocado decir que no a muchas propuestas y esto no es fácil. Para nosotros era importante mantener el foco y no fallar con los compromisos adquiridos.

De todas formas, como os contaremos próximamente, recientemente hemos pasado a ser directores de un nuevo blog que esperamos que dé mucho que hablar: Madera y construcción. Es más, ahora ya son varios blogs y redes sociales las que llevamos, aunque quizás la referencia más fuerte siga siendo el Blog de Fundación Arquia, que este año ha dado un salto importante a nivel de impacto en la red.

Por lo demás, hemos seguido ayudando a otros profesionales y empresas a tener una buena presencia en la red, hemos dado alguna charlita, hemos impartido varios cursos tanto offline como online y, sobre todo, hemos seguido alimentando el presente blog de Stepienybarno con todo el cariño del mundo.

Además, desde hace ya un tiempo, no estamos solos en Stepienybarno y es un gusto que colaboradores tan valiosos como Uxua, Iratxe, Susana o Carmen, quieran estar cerquita nuestra para que esta aventura siga adelante.

Porque si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa de estos años en la red, en realidad no serían ni los cursos que hemos hecho, ni los post escritos, serían, sin duda, la gente que hemos ido conociendo.

Desde el principio fue así y hoy podemos decir con satisfacción que, más allá de conocer a muchísimas personas la mar de interesantes, la red nos ha dado much@s amig@s que de otro modo no hubiéramos encontrado.

Si además de esto, podemos ayudar a otr@s compañer@s a mejorar su visibilidad, consolidar su Identidad Digital y, en consecuencia, aumentar sus posibilidades laborales, mejor que mejor.

Y ¡para el décimo aniversario prometemos fiestón y más de una sorpresa!

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.