Darío Marcos, de arquitecto a panadero revelación

Por: José Carlos Capel

Desde: Gastronotas De-CaPel | El País

“A pesar de que siempre estoy al acecho de cualquier novedad relativa a la panadería, hasta hace poco tiempo no había conseguido probar las especialidades de Panadarío. Me puso en la pista el pastelero Ricardo Vélez(Moulin Chocolat) durante las pasadas navidades, mientras yo andaba rastreando los mejores roscones de reyes. Enseguida me sorprendió la elegancia de aquel brioche de textura fina y sabor suave, y luego me convencieron sus chapatas y hogazas, aparte de otras piezas de mérito.

Su artífice tiene 30 años y es un arquitecto sin empleo, un caso de reconversión profesional ganado para la causa panarra. Se llama Darío Marcos y en noviembre de 2015 inauguraba en Madrid esta recoleta tahona en una calle peatonal del barrio de La Guindalera, un recurso para ganarse la vida. Lo hizo con tanto acierto que en 2017 la plataforma Panàtics le otorgaba el premio Miga de Oro 2017 en competencia con otros panaderos madrileños. (…) ”

Acceder al Artículo AQUÍ

