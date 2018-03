La arquitectura humanista de la mexicana Tatiana Bilbao

Desde: The New York Times

“Cuando la arquitecta Tatiana Bilbao recibió el encargo de diseñar casas para las comunidades rurales más pobres de México, su equipo trabajó tres meses en el proyecto antes de darse cuenta de que les faltaba algo.

“Les dije: ‘Chicos, esto me parece bien, pero realmente no conocemos a una sola persona que viva en un espacio como este’”, recuerda Bilbao. “Pensamos que esto es lo que quieren, pero ¿por qué no les preguntamos?”.

Y eso es lo que hicieron. El grupo entrevistó a cientos de personas para diseñar el modelo de una estructura que costara menos de 8000 dólares y construyó dos prototipos en los bosques del sur de México. Luego adaptaron el plan para construir casas a veintitrés familias que quedaron sin hogar por un tornado en 2015 en Ciudad Acuña, Coahuila, en el norte del país. (…) “

Acceder al Artículo AQUÍ

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.