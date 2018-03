El vulgar Pritzker

Por: José Ramón Hernández Correa

Desde: Arquitectamos Locos

Pero tengo que reconocer que el año pasado me gustó mucho que se lo dieran a, y que este me he quedado boquiabierto porque jamás había oído hablar de

En seguida nos informó en twitter el siempre avisado y erudito Rodrigo Almonacid de que ya en el Benevolo y en el Curtis (dos de las biblias sobre la historia de la arquitectura moderna) aparece Doshi desde ediciones antiguas. Cotejo las mías (soy un antiguo) y viene. Inmediatamente David García-Asenjo, otro joven sabio, nos instruye con este artículo y Ekain Jiménez busca y publica en twitter las fotos con las que ilustro esta entrada, y las acompaña de muy serios y justos (y elogiosos) comentarios a la trayectoria de este arquitecto desconocido minuciosamente por mí hasta ahora