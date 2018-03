La fiesta del Pritzker

Por: Jaume Prat

Fundación Arquia Blog

Ayer se otorgó el Premio Pritzker 2018 a B.V. Doshi. Esto es importante porque los Premios Pritzker son una de las mejores cosas que le ha pasado a la arquitectura en las últimas décadas.

Los Pritzker son fundamentalmente una brillantísima estrategia comunicativa que ha conseguido que durante un día al año no se hable de otra cosa que de arquitectura en buena parte del mundo. Sencillo: como no existía el Nobel de Arquitectura se lo inventaron. Y coló. Todo el ruido mediático organizado a su alrededor, este artículo incluido, no hace más que ahondar en ello. Podemos debatir, cuestionar, bromear (y lo hacemos): redunda en esto. Luego vienen las segundas miradas, ampliamos materia y acabamos aprendiendo algo sobre arquitecturas, culturas y arquitectos que de otro modo no conoceríamos.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

