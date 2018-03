EL PREMIO PRITZKER 2018 ES PARA BALKRISHNA DOSHI

¡Nuestras felicitaciones para el arquitecto indio Balkrishna Doshi!

“(…) Para este arquitecto indio, como para el desaparecido Charles Correa, era esencial reivindicar su propia cultura en un momento en el que su país acababa de conseguir la independencia. Aunque también resultaba esencial no aislarse y conseguir hablarle de tú al mundo. Ese esfuerzo está presente en el discurso de un arquitecto tan fundamental por los edificios que ha levantado como por su compromiso con la educación de arquitectos capaces de trabajar desde el lugar y los medios disponibles y no desde teorías abstractas.”

Por Anatxu Zabalbeascoa

“(…) Los rasgos que distinguen el hacer de Balkrishna Doshi son una comprensión del edificio como prolongación del cuerpo humano y su capacidad para aunar una adecuada solución funcional con una sensible elección de materiales y articulación de los espacios. Se suma a ello una excelente comprensión y aprecio de las técnicas constructivas ancestrales de su país, que ha fusionado con la artesanía local y los procesos de prefabricación, que le ha permitido desarrollar un vocabulario armónico con lo tradicional y lo contemporáneo y sus dinámicas de transformación.”

Por Fredy Massad

“(…) Doshi, como lo llaman cariñosamente sus más cercanos, trabajó con dos maestros del siglo XX: Le Corbusier y Louis Kahn. Sin duda, las primeras obras de Doshi fueron influenciadas por estos arquitectos, como se puede ver en sus formas robustas en hormigón. Sin embargo, Doshi llevó el lenguaje de sus edificios más allá de estos primeros modelos. Comprendiendo y apreciando las profundas tradiciones de la arquitectura de la India, unió la prefabricación y la artesanía local y desarrolló un vocabulario en armonía con la historia, la cultura, las tradiciones locales y los tiempos cambiantes de su país de origen.”

Desde Plataforma Arquitectura

Obras destacadas:

Husain-Doshi Gufa, Ahmedabad

Acceder en el blog de HIC

Gandhi Labour Institute, 1984, Ahmedabad

Indian Institute of Management, Bangalore academic block.

Instituto de Indología de Ahmedabad

Sangath, Ahmedabad, Thaltej Road, Ahmedabad, 1979-1981

Cliente: Balkrishna Doshi

Acceder (aquí y aquí)

“Con 24 años viajó a París y permaneció cuatro años en Francia trabajando para Le Corbusier. Con él construyó en Chandigarh y en Ahmedabad.”

Fotografía facilitada por la Fundación Hyatt.

Jurado del Premio Pritzker 2018: Glenn Murcutt (Chair): Arquitecto y Premio Pritzker 2002. Sydney, Australia. Stephen Breyer: Corte Suprema de los Estados Unidos. Washington, DC. André Aranha Corrêa do Lago: Embajador de Brasil en Japón. Yung Ho Chang: Arquitecto y Educador. Beijing, China. Kristin Feireiss: Arquitecto Curador, Escritor y Editor. Berlin, Alemania. Lord Peter Palumbo: Patrón Arquitectónico, Presidente Emérito de los Fideicomisarios, Serpentine Galleries; Ex presidente del Consejo de las Artes de Gran Bretaña. Londres, Inglaterra. Richard Rogers: Arquitecto y Premio Pritzker 2007. Londres, Inglaterra. Benedetta Tagliabue: Arquitecta y Educadora. Barcelona, España. Ratan N. Tata: Presidente Emérito de Tata Sons, Compañía Holding del Grupo Tata. Mumbai, India. Kazuyo Sejima: Arquitecta y Premio Pritzker 2010. Japón. Wang Shu: Arquitecto y Premio Pritzker 2012. China. Martha Thorne (Directora Ejecutiva): Decana, IE School of Architecture & Design. Madrid, España.

Lecturas recomendadas:

¿Quieres inscribirte en nuestro curso de Identidad Digital para arquitectos? En breve, nueva edición: http://cursoidentidaddigital.stepienybarno.es/ Información en: blog@stepienybarno.es

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto

Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.