10 promesas de año nuevo para ser mejores arquitectos (y personas) este 2018

Desde: Plataforma Arquitectura

¡Feliz Año Nuevo! Champaña, abrazos, llamados telefónicos y nuevas metas. Pasan unos días y da la impresión que este año sí lograrás todo lo que quieres. Es una buena actitud, pero no todos tienen tan claro cuáles son esas metas o hacia dónde direccionar su carrera. En los años que vivimos, todo puede ser posible. Si una amiga recorre el mundo, tú también quieres hacerlo. Si un amigo entró al gimnasio, tú también quieres hacerlo. Si unos compañeros estudiarán un magíster, tú también lo quieres, pero sabemos que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo.

Hay que centrar los esfuerzos.

Si no lo tienes tan claro, en esta ocasión te presentamos 10 ideas para ser una mejor persona. Si no partes por ti, no cambiarás mucho más.

Acceder al Artículo AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y conceptos vertidos en los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar.