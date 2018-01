ARQUITECTOS QUE ILUSTRAN ARQUITECTURAS A LAS AFUERAS DE LA CIUDAD

Desde: INUK HOME

“¡Hola Chicos ! Muchas gracias por querer compartir con nosotros un poquito de vosotros, por ello … ¿quienes sois? y ¿ cómo llegasteis al mundo de la Arquitectura ?

Fabi | me llamo Fabiola Muñoz, soy Arquitecto y dibujo terriblemente mal. Y ya que he roto el hielo, mi color favorito es el azul y tengo un humor bastante negro. Quizás la palabra que más me define es batiburrillo: soy un caos de persona, de intereses y de aficiones…así que cuando me di cuenta que Arquitectura me permitía aunar mi vena diseñata con mi afición por saber cómo funcionan las cosas, me pareció buena elección.

(…)

Carlos | Puedo contarte que nací en Málaga y que tal vez por eso me siento muy conectado con la playa y el mar. No puedo estar sin hacer nada, necesito tener algo siempre entre manos. Me gusta leer… ¡y el Cosmos!. Me encanga dibujar, garabatear papeles y hojas por aquí y por allá, el color rojo y el número 1 y 3. Me gusta mucho comer y cuentan que la paella me sale rica (es de mis platos preferidos).

(…) ”

